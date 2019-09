Karius megint egy őrült potyával büntette csapatát

Lorius Kariusnak minden szezonra jut legalább egy olyan szerencsétlen megmozdulása, amiből gólt kap a csapata. A Besiktas kapusa csütörtökön a Slovan Bratislava ellen, az Európa Ligában mutatott be nehezen értelmezhető akciót.

A 14. percben a Slovan-kapus Greif végzett el kézből egy kirúgást, elég nagyra sikerült, a Besiktas térfelének közepére érkezett a labda. Karius úgy érezte, hogy neki kell tisztáznia, messzire kirohant kapujából, majd rendesen aláfejelt a labdának. A mozdulattal sikerült csapattársát is hatástalanítania, így a szlovák Sporar elé került a labda, aki természetesen berúgta az üres kapuba, ezzel lett 1-0.

A török Besiktas fordítani tudott, egy 11-essel és egy öngóllal még a félidő vége előtt előnybe került.

A második félidő újra a Slované volt, Sporar duplázott, majd egy őrült hajrával – a 93. percben Ljubcic, a 94.-ben Mohammed Rharsalla talált be – , 4-2-re nyert a szlovák csapat, amelyben Holman Dávid végig a pályán volt.

Karius a meccs után Instagram-oldalán kért elnézést. „Tudom, ahogy a csapatnak, úgy a szurkolóknak is fáj ez a mérkőzés. Dühösek és elégedetlenek lehette. Az első gólért vállalom a felelősséget, tisztázhattam volna jobban is. De még ezután is megnyerhettük volna a meccset. A dolgok nem úgy történtek, ahogy akartuk, a késői kapott gólt is beleértve. De kérlek, tartsunk össze mindannyia, az egész klub, még mindenért versenyben vagyunk a szezonban."

