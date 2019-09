Az Inter nyerte a milánói derbit, veretlenül első a Serie A-ban

Valami nagyon megváltozott az olasz futballban. Olaszország legutóbb ki sem jutott a vb-re, most viszont már szinte biztosan Eb-résztvevő. És nemcsak nyernek, hanem szép játékot is mutatnak. Mitől ez a forradalmi változás egy év alatt?

Az Internazionale megnyerte a milánói derbit, két gólt kapott az AC Milan, ezzel négy forduló után veretlenül vezeti az olasz futballbajnokságot.

Az AC Milan juttatta először a kapuba a labdát, de Calhanoglu lövése előtt Franck Kessié kezezett, így nem adták meg a találatot. Az Internek is volt videóbírós esete, hiába talált be Lautaro Martínez, így az első félidő végéig maradt a 0-0.

A második félidőt az Inter szerencsésen kezdte, Marcelo Brozovic 16-osról eleresztett lövése megpattant egy védőn, ami Donnarummát rendesen megzavarta, így nem védhette a bal alsó sarokba tartó labdát a 49. percben. A bírók ezt az esetet is megvideózták.

Az Inter második gólja már tudatosabban született, a 78. percben Barella indult meg a bal oldalon, remek labdát is kapott Godíntól, majd egyből ment az ívelés középre, amire Lukaku érkezett jó ütemben, fejjel talált be, és állította be a 2-0-s végeredményt.

stat:

Serie A, 4. forduló:

AC Milan-Internazionale 0-2 (0-0)

Udinese-Brescia 0-1 (0-0)

Udinese-Brescia 0-1 (0-0) Juventus-Hellas Verona 2-1 (1-1)

pénteken játszották:

Cagliari-Genoa 3-1 (0-0)

tabella: