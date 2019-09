A 63. másodpercben már hátrányban volt, végül 2-0-ra kapott ki a Barca

A Granada 2-0-ra legyőzte a Barcelonát a spanyol bajnokság ötödik fordulójában, és ezzel a tabella élére is ugrott.

A Granada elég gyorsan sokkolta a Lionel Messi nélkül kezdő címvédőt, a 63 másodpercben már 1-0-ra vezetett. Ramon Azeez fejelt be centikről egy oldalról érkező labdát, amit Ter-Stegen kapus nem tudott megfogni.

A Barca szokásos módon rengeteget birtokolta a labdát ezután, de igazán veszélyes helyzete a félidő végéig nem volt.

A második félidőben már a pályán volt Messi is, egy kicsit javult a Barcelona játéka, de nem volt meg benne az átütőerő. A Granada nem húzódott vissza teljesen, időről időre tesztelte a Barca-kapust, aki kis híján be is védett egy lövést.

A 66. percben aztán még nehezebb helyzetbe került a Barca. A 16-oson belül Arturo Vidal ellen fújtak büntetőt, amit aztán a csereként beállt Vadillo be is lőtt.

A 2-0 után még nyomott a Barcelona, de még szépítésre sem futotta. A katalán klub elég régen látott rossz szériában van, 2008 óta most fordult elő először, hogy öt idegenbeli bajnokiján képtelen nyerni.

A vereséggel a Barca a bajnokság hetedik helyén áll, míg a Granada az élre ugrott.

stat:

La Liga, 5. forduló:

Granada-FC Barcelona 2-0 (1-0)

Villarreal-Real Valladolid 2-0 (0-0)

Atlético Madrid-Celta Vigo 0-0

pénteken játszották:

Osasuna-Real Betis 0-0

