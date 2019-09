Kihirdették a horvát focicsapat magyarok elleni keretét

A horvát válogatott tagjai október 7-én, hétfőn találkoznak Splitben, és ott készülnek a csütörtökön, október 10-én Magyarország ellen sorra kerülő Eb-selejtezőre – közölte a Horvát Labdarúgó-szövetség. (Itt írtunk arról, hogy a szlovákok elleni vereség után milyen esélyeink vannak.)

Három nappal később ismét pályára lép Zlatko Dalić világbajnoki ezüstérmes csapata, akkor Wales lesz az ellenfele.

Dalić ugyanazt a 23 játékost hívta meg a válogatottban, akiknek a szeptemberi két selejtezőn is bizalmat szavazott. Akkor a horvátok előbb Szlovákiában nyertek 4-0-ra, majd Azerbajdzsánban játszottak 1-1-et, írta az Nso.hu.

A keretben ezúttal is ott van Ivan Rakitić, aki egy hónapja is ott volt a keretben. A szeptember eleji edzőtáborozás kezdetekor azonban Dalić közölte, nem viszi magával Szlovákiába a játékost, és végül Marko Rogot hívta be helyette, aki most csak a tartalékok között kapott helyet.

A HORVÁT KERET