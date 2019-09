Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága kedd este Ljubljanában tartotta kongresszusát, ahol több fontos bejelentést is tettek.

Döntők helyszínei

Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, amikor csak évről évre jelölték ki az európai kupasorozatok döntőinek helyszíneit, most a következő három szezon döntőinek helyszíneit is nyírvánosságra hozták.

2021-ben a szentpétervári Kresztovszkij Stadionban, 2022-ben a müncheni Allianz Arénában, míg 2023-ban a londoni Wembley Stadionban rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét.

Oroszország legutóbb 2008-ban, a moszkvai Luzsnyiki Stadionban adott otthont a BL-döntőnek. A 2012-es döntő után tíz évvel ismét az Allianz Arénában rendezik a döntőt, és a Wembley Stadionban is tíz évvel a 2013-as finálé után rendeznek ismét döntőt. A 2020-as Európa-bajnokságon mindhárom stadionban rendeznek mérkőzéseket.

A BL döntők helyszínei mellett azt is bejelentették, hogy 2021-ben a sevillai Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban rendezik az Európa Liga-döntőjét, az Európai Szuperkupa-döntő pedig a belfasti Windsor Parkban lesz.

Jön a harmadik kupa

A kongresszus másik nagy bejelentése a már régóta tervezgetett, harmadik számú nemzetközi kupasorozat létrehozása volt, amivel az UEFA szinte kizárja a kisebb, főként kelet-európai klubcsapatokat a Bajnokok Ligájából és az Európa Ligából.

Az eddig csak Európa Liga 2-ként emlegetett sorozat hivatalos elnevezése Európa Konferencia-liga lesz.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke elmondta, hogy az új kupában 32 csapat indulhat majd, ezzel párhuzamosan az Európa-liga mezőnyét is leszűkítik a mostani 48-as létszámról 32-esre. Az Európa Konferencia-ligában és az EL-ben is csütörtökönként 18.45-kor és 21 órakor kezdődnek majd a mérkőzések. További részleteket egyelőre nem árultak el az új sorozatról.

Megújul a Nemzetek Ligája

A végrehajtó bizottság azt is bejelentette, hogy egy évad után átalakítja a Nemzetek Ligája lebonyolítási rendszerét is. A változtatás során a magyar válogatott a harmadik vonalból a másodikba került át.

A sorozat 2020/21-es idényében az A, B és C divízió egyaránt 16 csapatos lesz a korábbi 12-12-15 csapatos leosztás helyett. A változtatás azt jelenti, hogy az A divízóból búcsúzó Németország, Izland, Horvátország és Lengyelország mégis a legjobbak között maradhat, és szintén nem esett ki a B divízióból Szlovákia, Törökország, Írország és Észak-Írország sem. A C divízióból feljutott négy csoportgyőztesen túl a négy második helyezett válogatott is, így Magyarország is a B divízióba került át.

A C divíziót a D-ből töltik fel úgy, hogy a legalsó ligában csak a hét leggyengébb válogatott marad.



Az A, B és C vonalban így négy darab négycsapatos csoportokat alakítanak majd ki jövő március 3-án, az amszterdami sorsoláson, a D-ben pedig egy három- és egy négytagú csoport lesz. A sorozat jövő ősszel kezdődik úgy, hogy szeptemberben, októberben és novemberben is egy-egy dupla fordulóra kerül sor. Az A divízió négy csoportgyőztese 2021 júniusában küzd meg egymással a négyes fináléban.