Megsérült a Barcelona csodagyereke, Messi se játszik

Szombaton 16 órakor a Getafe vendége lesz a Barcelona, és a katalánok kiposztolták, milyen kerettel veszik fel a harcot. A 16 éves Ansu Fati nem utazik, mert megsérült. A guineai származású csatárról szóltak az elmúlt hetek, mert a bajnokságban kétszer is eredményes volt, és a dortmundi BL-meccsen is bevetette őt Valverde. Most nem fogja.

Messi sincs a keretben, őt a Villarreal elleni hétközi meccsen (2-1-re nyertek) kapta le az edző, de akkor csak azt mondta, elővigyázatosságból.

A két francia: Dembele és Griezmann valamint az uruguayi Suarez is ott van a csapatban, vagyis lesz azért csatáruk a katalánoknak.