Amennyiben idegenben meglepetést okozva nyerni tudna a Real Madrid, ők a forduló végéig meg is őriznék az első helyet, hiszen alapból ott kezdik a mérkőzést, ám az Atlético helyezése múlik a Real Sociedad eredményén is, hiszen ugyanannyi pontjuk van, de a Sociedad már verte az Atletit idén. Döntetlen esetén a Real megelőzné az idény meglepetéscsapatát, a Granadát, ami szombaton is nyerni tudott.

A két csapat legutóbbi egymás elleni meccs nyáron, a nemzetközi bajnokok kupájában (ICC) volt, akkor az Atlético 7-3-ra nyert, van tehát miért visszavágniuk Zidane-éknak.