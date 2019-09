Fejesből szerzett köténygólt C. Ronaldo

A kiesőhelyen álló SPAL és a címvédő Juventus mérkőzése nyitott a Serie A hatodik fordulóját: ahogy várható volt, az Internazionale mögött második helyen álló Juventus nem csak megtartotta veretlenségét, hanem simán nyert is a SPAL ellen, méghozzá 2-0-ra.

A Juventus Miralem Pjanić és Cristiano Ronaldo góljaival nyert, a két gólt igazságosan osztották el a két félidő között, ráadásul mindkettőt a hajrára tartogatták, hiszen a bosnyák játékos az első félidő legvégén, Cristiano Ronaldo pedig a 78. percben talált be. A portugál gólja egy erős, dárdaként a gólvonalra szúrt fejesből jött, amivel ráadásul kötényt is adott a kapusnak.

A 2-0-s végeredmény egyébként nem türközi a meccs képét, a Juventus sokkal nagyobb fölényben volt, Paulo Dybala és C. Ronaldo is nagy formában játszott, de kiemelhető a SPAL kapusa, az albán Etrit Berisha is, aki legalább 2-3 nagy ziccernél mentette meg a góltól csapatát.

A mérkőzés volt a Juventus kapusának, Gianluigi Buffonnak a 903. klubmeccse, amivel Paolo Maldini 902-es csúcsát adta át a múltnak a 41 éves kapus, új olasz rekordot döntve.

Győzelmével a Juventus átmenetileg átvette a vezetést a még százszázalékos Internazionalétól – az Inter 6-tól játszik a Sampdoria otthonában. Emellett egy meccset rendeznék meg szombaton a Serie A-ban, 20.45-től a Sassuolo és az Atalanta játszik egymás ellen.

