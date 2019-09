Nagy vereségbe szaladtak bele Gulácsiék

2018 áprilisa óta a legnagyobb hazai vereségét szenvedte el hazai pályán a Bundesligában az Orbán Willivel és Gulácsi Péterrel felálló Leipzig szombaton, ami otthon 3-1-re kapott ki a Schalkétől. Ezzel minden tétmeccset nézve 7, a Bundesligában pedig 5 meccs után kapott ki újra a Leipzig, de nagyobb gond, hogy mind az őket legyőző Schalke, mind pedig a szombaton szintén győztes Bayern München megelőzte a tabellán eddig vezető Gulácsiékat.

A Schalke már az első félidőben kétgólos előnyt szerzett, előbb Salif Sané, majd egy hosszan videózótt eset után megítélt büntetőből Amine Harit talált be, míg a harmadik gólt a 19 éves Rabbi Matondo szerezte. A végeredményt aztán Emil Forsberg állította be, de itt szerencse kellett – az addig remekül védő Alexander Nübel melléütött Forsberg lövésének, a labda pedig a felső léc aljáról pattant be. A kétgólos vereség azért nem adta át teljesen a meccs képét, a Leipzig elég sokat támadt, Marcel Sabitzernek, Yussuf Poulsennek és Timo Wernernek is több jó lövése is volt, de a Schalke-kapus Alexander Nübel mindent hárított, vagy amit nem, annál a kapufa segített nekik – kivéve a meccs legvégén.

A hosszabbítás kezdetén egyébként sárga lapot kapott a Leipzig vezetőedzője, Julian Nagelsmann, reklamálásért.

A szombati játéknap egyébként kifejezetten totógyilkosa sikerült, hiszen a 15.30-kor kezdődő öt meccsből mind az idegenben játszó csapat sikerével ért éget: így tudott előzni a Schalke és a Bayern München is, de a Szalai Ádámmal felálló Mainzot 1-0-ra verő Wolfsburg is.

