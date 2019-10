A Liverpool hazai pályán 4-2-re legyőzte a Red Bull Salzburgot az UEFA Ifjúsági Liga E csoportjában. A Salzburg U18-as csapatának két magyar játékosa, Bukta Csaba és Major Sámuel is végigjátszotta a St. Helensben rendezett meccset. A 90. percben Major összehozott egy tizenegyest a Liverpoolnak, amiért sárgát is kapott. A büntetőt az a Rhian Brewster rúgta be, aki egy hete végigjátszotta a Liverpool Ligakupa meccsét a MK Dons ellen.

Az E csoport másik meccsén a Genk korosztályos csapata 3-1-re nyert a Napoli ellen. A belga csapat harmadik gólját a dél-afrikai születésű, magyar utánpótlás-válogatott támadó, Németh András szerezte.

Németh András gólja:

A csoportot a Genk vezeti, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a szintén 4 pontos Liverpoolt. A Salzburg és a Napoli 1-1 ponttal áll a csoport harmadik és negyedik helyén.