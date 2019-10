A Liverpool megúszta a kizárást a Ligakupából

Az Angol Futball Liga (EFL) 200 000 fontra büntette meg a Liverpoolt, miután a Ligakupa harmadik fordulójában, az MK Dons ellen jogosulatlanul lépett pályára a klub spanyol középpályása, Pedro Chirivella – írja közleményében az EFL.

A 22 éves Chirivella 2015 óta a Liverpool játékosa, de csak egy bajnoki játszott a klub színeiben, mivel folyamatosan kölcsönadják. Most majdnem ez okozta a klub kizárását a Ligakupából. Chirivellát az év elején a spanyol másodosztályú Extremadurának adták kölcsön, de amikor a nyáron visszatért a Liverpoolhoz, nem kapott megfelelő nemzetközi engedélyt.

Ennek ellenére a klub benevezte a Ligakupa-keretébe, és Jürgen Klopp a 63. percben, Naby Keita helyett be is cserélte. A Liverpool végül 2-0-re nyert a Milton Keynes Dons ellen, de Chirivella jogosulatlan játéka miatt akár ki is zárhatták volna őket a Ligakupából.

Az EFL az eset kivizsgálása után végül arra a döntésre jutott, hogy nem lenne helyénvaló kizárni a Liverpoolt a sorozatból, így a pénzbüntetés is elengedő. A kétszázezer fontos büntetés felét felfüggesztették.

A Liverpool a Ligakupa következő körében az Arsenallal találkozik. A meccset október 30-án, az Anfield Roadon rendezik majd. Ezen Chirivella valószínűleg már nem fog lehetőséget kapni.