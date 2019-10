Szoboszlaiék megizzasztották a BL-címvédő Liverpoolt, 4-3

Az első után a második fordulóban is őrült meccset játszott a Bajnokok Ligája csoportkörében Szoboszlai Dominik csapata, a Salzburg, ami 4-3-ra izzasztotta meg Liverpoolban a BL-címvédő angol csapatot.

A Liverpool nagyon erősen kezdte a mérkőzést, a 36. percben már 3-0-ra mentek, ekkor úgy tűnt, hogy a Genk elleni 6-2-es győzelem után gyorsan visszatér a földre a BL-ben a Salzburg, ám az osztrák csapat nem adta meg magát, és előbb 3-1-re szépített, majd a szünet után sokkal bátrabb játékkal előállva felálltak, és 3-3-ra egyenlítettek. A harmadik salzburgi gól Szoboszlai gyorsan elvégzett szabadrúgásából indult, ám a végét a Liverpool bírta jobban, és Mohamed Szalah második villanásával kialakult a 4-3-as végeredmény.

A Liverpoolt az első körben legyőző Napoli a Genk ellen nagyot pihenve játszott 0-0-t. Az olaszok végig irányították a meccset, picivel több kellett volna csak, hogy nyerjenek, de Carlo Ancelotti csapata a jelek szerint beérte azzal, hogy két forduló után négy ponttal álljanak.

F csoport: Barcelona–Internazionale 2–1, Slavia Praha–Borussia Dortmund 0–2

A Barcelonában először állt össze a Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann csatársor, ám mégsem ők kezdték említhető eseménnyel az Internazionale elleni csoportrangadót, hiszen a 2. percben már a vendégek vezettek Lautaro Martínez góljával.

Martínez később szerzett egy les miatt elvett gólt is – ez a végén hiányzott nekik, ugyanis a második félidőben a Barcelona gyorsan átvette az irányítást a nagyon hirtelen elbizonytalanodó Intertől, és Luis Suárez két góljával meg tudták fordítani a meccset. Az uruguayi nagyot játszott, elsőre egy váratlan távoli lövéssel lepte meg az Inter kapusát, másodikra pedig klasszis labdaátvétellel hozta magát ziccerbe.

A Dortmund a korábbi meccssávban Achraf Hakimi két góljával verte a bátran játszó, de végül elbukó Slavia Prahát.

G csoport: RB Leipzig–Lyon 0–2, Zenit–Benfica 3–1

Gyenge játékot nyújtott a RB Leipzig hazai pályán a Lyon ellen, és bár Gulácsi Péter két lövésből két gólt kapott, nagyon egyikről sem tehetett, miután a védelem kvázi két ziccert ajándékozott a franciáknak. A Lipcse csatára, Timo Werner az első öt percen belül hatalmas ziccert hagyott ki, ha belövi, egészen másképp alakulhatott volna a meccs.

Két forduló után a Zenit vezeti a csoportot, ami otthon nagyon magabiztosan verte a Benficát. A portugálok öngólt is adományoztak orosz ellenfelüknek, de nem ezen múlt a Zenit sikere. A mérkőzés végén Raúl de Tomás hatalmas góllal szépített, de nem ment vele sokra a Benfica.

A tavalyi elődöntős Ajax bombaformában kezdte az idei BL-szezont, két 3-0-s győzelem után magabiztosan vezetik a H csoportot, amiben most épp a Valenciát söpörték le. Mindkét csapat több kapufáig jutott, a hollandok viszont emellett be is lőtték a helyzeteiket. A Valencia az előző körben ugyan bravúrral nyerni tudott a Chelsea otthonában, azóta viszont újra visszaesett Albert Celádes csapatának teljesítménye, bár még nincsenek bajban a csoportban.

Utóbbi állítás igaz a Chelsea-re is, hiszen idegenben tudtak nyerni a Lille ellen, ám a győzelem a vártnál sokkal nehezebben jött. A győztes gólt Willian szerezte meg egy pazar, pattintott kapáslövésből, de ennél több kellhet a Chelsea-től még ebben a nem túl erős csoportban is a továbbjutáshoz.

