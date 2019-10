Neuer védései kellettek a 7-2-höz

Niko Kovac, a Tottenham Hotspurt 7-2-re legyőző Bayern München vezetőedzője szerint a rendkívül pontos második félidei játék mellett Manuel Neuer védései és az első félidő végén szerzett vezető gól volt a kulcsa a Bajnokok Ligája második fordulójában aratott sikerüknek.

Nagyszerű este volt ez a Bayern München és az egész német futball számára. Ilyen játékot produkálni egyedülálló dolog. Nyilván meglepődsz, amikor hét gólt szerzel, de szinte minden lövésünk bement. Az első félidőben a Tottenhamnek három nagy helyzete is volt, de Manuel Neuer ragyogóan védett. Ma ez volt a különbség. A mi lövéseink bementek, de ha a Tottenham lövései is bemennek, valószínűleg nagy problémáink lettek volna. Ám ezúttal fordítva alakult

- mondta Kovac.

A négy gólt szerző Serge Gnabryról az edző szerint nem csak támadásban nyújtott kimagaslót.

"A hab a tortán Gnabry négy gólja volt. Nagyszerűen sikerült számára a mérkőzés, sőt minden bizonnyal ez volt az eddigi legjobb meccse a Bayernben. Azzal különösen elégedett vagyok, hogy védekezésben is sokat segített."

A 24 éves német középpályás kedd estig nem szerzett gólt a BL-ben, a lefújás után azt emelte ki, hogy a Bayern a 7-2-es sikerével minden ellenfelének üzent, hogy komolyan számolni kell vele a végsőkig.

Azt hiszem, most már minden csapat tudja, hogy a Bayern sosem áll meg. 3-1, vagy 4-2 után is visszavehettünk volna a tempóból, ám még többet akartunk. Nagyon örülök a teljesítményemnek, boldoggá tesz, hogy segíteni tudtam a csapatnak

- mondta Gnabry, aki úgy emlékszik, legutóbb gyerekkorában lőtt egy meccsen négyet.

Kovac Gnabryval, a háttérben Neuer kapus (feketében)

Mauricio Pochettino, a legutóbbi szezonban BL-döntős Tottenham vezetőedzője szerint furcsa meccset játszottak, amelynek első fél órájában érezte magát legjobban az oldalvonal mellett, annyira elégedett volt csapatával.

"Nagyon-nagyon csalódott vagyok, hiszen hét gólt kaptunk. Nagyszerű volt elbúcsúztatni az Ajaxot, nagyszerű volt BL-döntőt játszani, és bár nehéz, de most ezzel a helyzettel is szembe kell nézni. Nem hiszem, hogy harminc perc elteltével a stadionban bárki is ilyen végeredményre számított volna, de a futball ilyen változásokra képes. Furcsa meccs volt, kissé szerencsétlenül alakult számunkra ez az este" - utalt az argentin edző a tavaszi BL-menetelésre.

Pochettino szerint játékosai harcoltak, és tulajdonképpen a 83. percben esett ötödik gólig "meccsben voltak", de a Bayernnek ezen az estén minden bement.

A BL B csoportjában két kör után a Bayern hat ponttal áll az élen, míg a Tottenhamnek csak egy pontja van, és negyedik. A Crvena Zvezda két ponttal, az Olimpiakosz jobb gólkülönbségével előzi meg. (MTI/Index)