Vida Mátét is behívta Rossi a válogatott keretébe

Vida Máté, a szlovák bajnokságban szereplő DAC középpályása is bekerült a magyar futballválogatott horvátok és az azeriek elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő keretébe.

A szakmai stáb a kerethirdetés után még egyszer átnézte a lehetőségeit, és a kisebb sérüléseket és a két sárga lappal rendelkező játékosok számát is, ezután pedig úgy döntött, hogy Vida Mátéra is számít a válogatott vasárnap kezdődő összetartásán. A Horvátország elleni, jövő csütörtöki mérkőzésen, Splitben Baráth Botond és Nagy Ádám nem léphet pályára eltiltás miatt, de Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Korhut Mihály és Pátkai Máté is két-két sárga lapot gyűjtött össze az eddigi Eb-selejtezők során. Vagyis ha ismét lapot kapnak, Azerbajdzsán ellen, jövő vasárnap nem számíthat rájuk Marco Rossi szövetségi kapitány.

A DAC középpálya, aki idén csapata minden bajnoki mérkőzésén kezdő volt, az MLSZ beszámolója szerint régóta várt már erre a lehetőségre. "Nagyon örülök, hogy ismét a válogatott keret tagja lehetek. Részben ezért is igazoltam annak idején a DAC-hoz, hogy legyen esélyem újra válogatottnak lenni. Mióta megérkeztem ide, azóta ezért küzdöttem minden nap, úgyhogy mást nem is nagyon tudok mondani ebben a pillanatban, mint hogy borzasztó boldog vagyok."

A magyar csapat jövő csütörtökön 20.45-kor lép pályára Splitben, három nappal később, vasárnap pedig 18 órától játszik az azeriekkel a Groupama Arénában, jelen állás szerint zárt kapus mérkőzésen. (MTI)