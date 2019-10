Szoboszlai: Én ennyit még életemben nem futottam

Szoboszlai Dominik sajnálja, hogy az első húsz-harminc percet elrontotta a Salzburg a Liverpool ellen vívott szerdai BL-mérkőzésen. A focimeccset 4-3-ra nyerték végül a BL-győztes angolok, de a fordulatos meccsen 3-0 is volt a Liverpoolnak, innen kapaszkodott fel 3-3-ra a Szoboszlaival felálló Salzburg, majd Mohamed Szalah góljával végül 4-3 lett a Liverpoolnak.

Büszke vagyok, mert 3-0-ról fel tudtunk állni az Anfield Roadon a Liverpool ellen, viszont csalódottságot is érzek, mert 3-3 után több volt ebben a mérkőzésben

– mondta Szoboszlai Dominik az M4 Sportnak. „A legnagyobb baj az volt, hogy az első húsz-harminc percben nem úgy álltunk hozzá, ahogyan kellett volna, nem úgy csináltuk, ahogyan megbeszéltük a mérkőzés előtt.”

Liverpool-Salzburg 4-3

Szoboszlai kezdőként a 71. percig volt pályán, a talpra állásról azt mondta: „Kellett a gól az első félidő végén, hogy 3-1-gyel menjünk be az öltözőbe. És az is, hogy a 4-2-2-2-es szisztémáról átálljunk 4-1-2-1-2-re, szerintem ez mindenféleképpen segített. De hát nem volt elég a győzelemhez, még pontot sem tudtunk szerezni... De nem baj, legalább most már tudjuk, mire vagyunk képesek ilyen csapatok ellen is."

Szoboszlai a meccs színvonaláról azt mondta:

Szórakoztató meccs csak a nézőknek volt, mert én ennyit még életemben nem futottam szerintem.

Persze nagyon nagy élmény volt itt játszani ötvenezer ember előtt. Igaz, nem velünk voltak, de ez nem nagyon érdekelt senkit... Olyan energiát adott, hogy semmi sem számított."

A Salzburg két forduló után három ponttal áll a csoportjában.