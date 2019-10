Lewandowski sosem látott formában, mégis kikapott a Bayern

A Bayern München vereségével, a Freiburg, illetve a Bayer Leverkusen és az RB Leipzig egymás elleni döntetlenjével négycsapatos holtverseny alakult ki a Bundesliga élén a hetedik fordulóban szombaton, az említett négy csapat ugyanis egyaránt 14 ponttal áll, bár hivatalosan a Bayern Münchené az első hely.

A hét közben a Bajnokok Ligájában 7-2-es győzelmet arató Bayern otthon kapott ki 2-1-re a Hoffenheim ellen, a vendégek győzelmét nagyban Sargis Adamyannak köszönhetik, aki duplázni tudott. Az örmény játékos két gólja között Robert Lewandowski egyenlített időszakosan, amivel történelmi szintre ért:

egyrészt ő lett az első Bundesliga-játékos, aki az első hét fordulóban 11 gólig jutott,

emellett sorban 10. meccsén talált be a Bayernben minden sorozatot figyelembe véve,

és nem mellesleg már a negyedik a Bundesliga góllövőlistáján 213 találattal, amivel beérte Manfred Burgsmüllert.

A Leverkusen otthon játszott 1-1-et a szokás szerint két magyar válogatott játékossal, Gulácsi Péterrel és Orbán Willivel felálló RB Leipzig ellen, és döntetlenre zárt a Freiburg otthon a Borussia Dortmund ellen is, így amennyiben a Schalke kora este nyer a kiesőhelyen álló Köln ellen, át is veheti a vezetést a bajnokságban, ahogy ezt vasárnap a Borussia Mönchegladbach, vagy kár a Wolfsburg is megteheti.

A Dortmundban egyébként nagyon laza gólt lőtt Axel Witsel egy szögletet a kapuba vágva, és betalált a BL-ben szerdán duplázni tudó Achraf Hakimi is, aki így két meccsen három gólt szerzett a héten, de végül csak 2-2 lett a vége a Freiburg ellen.

A negyedik korai szombati meccsen a Szalai Ádám nélkül kezdő, a magyar csatárnak 5 percet adó Mainz idegenben nyert a hét forduló után egy ponttal álló Paderborn ellen.

