Így csinál a videóbíró "lesgólból" szabályos gólt

Izgalmas lett a szombat este, a Premier League 8. fordulójában lejátszott West Ham United-Crystal Palace futballmeccs vége, a vendégek a 87. percben szerezték a győztes gólt a 2-1-es győzelemhez. Jordan Ayew közelről lőtt a kapuba.

A partjelző viszont lest jelzett, elvették volna a gólt, jöhetett a már Angliában is szokásos videózás, megnézték, valóban les volt-e. Két passzt is vizsgálniuk kellett, mert már az utolsó előtti passz is necces volt, nem csak a gólpassz.

Végre a tévében, élőben mutatták meg, hogy dolgozik a videóbíró a lessel: kétszer is láthattuk, hogyan húzogatják be a különböző vonalakat.

A vége persze az lett, hogy sem a gólpasszos Zaha, sem a gólszerző nem volt lesen, a játékvezető megadta a teljesen szabályos gólt.

Három percet kellett várni rá, de megérte. Az eset a már korábban taglalt felvetésünket erősíti, a tévés megoldás pedig például szolgál a jövőre nézve is,

ezt mindig minden lesnél így kellene végigmutogatni a képernyőn is, nem csak a tévén, de ha van, a stadion kivetítőjén is.

A West Hamnek óriási kivetítője van a 2012-es londoni olimpia stadionjában, a drukkerek is végignézhették volna, mi történik, megérthették volna, miért áll annyit a játék.