A Nemzetek Ligája igazságtalanul kavar bele az Eb-selejtezőbe

Igazságtalan és néhány válogatott kijutási esélyét nagymértékben csökkenti a 2020-as futball-Európa-bajnokság selejtezőjének szervezése, állítja a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (Sztaki) egyik munkatársa.

Csató László szerint néhány csapat éppen korábbi jobb eredményei alapján kerül hátrányba, és a Nemzetek Ligája beillesztése is rossz a kvalifikációba.

Csató Litvánia példáján mutatta be, miért nem mindig jó nyerni. Litvánia 2016. október 11-én győzte le 2-0-ra Máltát. Később pedig kiderült, hogy egy 0-0-val hétszer nagyobb esélye lett volna kijutniuk a litvánoknak.

A 2020-as Eb-re az UEFA új kvalifikációs rendszer alkotott, már nemcsak közvetlenül az Eb-selejtezőkról, hanem a Nemzetek Ligájából is ki lehet jutni. Az UEFA 55 tagállamát négy ligába sorolta be. A 12 legjobb az A-ba, a következő 12 a B-be került, a C liga 15, a D liga 16 csapatos lett. Litvánia Málta legyőzésével épphogy bekerült a C ligába.

A ligákban négy-négy csapatos csoportokban oda-visszavágós rendszerben alakultak ki a helyezések.

Az Eb-selejtezőből 20 csapat jut ki közvetlenül az Eb-re, négy helyet pedig az Európa Ligából osztanak ki, mindegyik ligából kijut egy-egy csoportgyőztes.

„A problémát éppen ez a „kedvezmény” okozza. Egy, az európai rangsor 40. helye körül tanyázó, a C és D liga határán billegő csapat – például Litvánia – számára sokkal kedvezőbb a D ligába kerülni. Ugyanis a C ligában nála erősebb válogatottak ellen kellene helytállnia, így a pótselejtezős hely elérése szinte reménytelen. Bár a közvetlen, selejtezőből történő kijutás esélye valamivel magasabb, mint a D ligából indulva, viszont utóbbi esetben lényegesen gyengébb ellenfelekkel kell megküzdeni a Nemzetek Ligája csoportgyőzelemért, majd az egyetlen elérhető pótselejtezős helyért" – írta Csató.

„A hatás számszerűsítésére szimulációval határoztuk meg az Európa-bajnokságra történő kijutás valószínűségét, a csapatok erejét jól tükröző Élő-pontszámuk függvényében. A mellékelt ábra mutatja, hogy két, nagyjából azonos erejű csapat közül egy B ligában szereplőnek kisebb az esélye az Eb-részvételre, mint egy A ligásnak, és ugyanez igaz a B és C liga viszonylatában is. Ugyanakkor a C és D liga határán már nem, itt sokkal kedvezőbb a papíron gyengébb D ligába tartozni. Például, ha Litvánia a C liga utolsó, 39. helyezettjeként indul 2018-19-es UEFA Nemzetek Ligájában (ahogy az a valóságban történt), akkor 1%-os valószínűséggel közvetlenül, 0,25%-os valószínűséggel pedig pótselejtezőn juthat ki az Európa-bajnokságra. Ezzel szemben a D liga első, 40. helyezettjeként 0,6% az esély a közvetlen, 8,3% a pótselejtezős kijutásra. Mégiscsak jobb lett volna kevésbé erőltetni a gólszerzést Málta ellen" – áll a kutatás összefoglalójában.