A világbajnok Schweinsteiger bejelentette visszavonulását

A német Bastian Schweinsteiger Instagram-oldalán jelentette be, hogy felhagy a profi futballal.

A 35 éves játékos karrierje nagy részét a Bayern Münchenben töltötte, 13 szezont húzott le a felnőtt csapatban, 342 meccsén 45 gólt szerzett. 2015-ben igazolt a Manchester Unitedhez, ahol nem igazán tudta kifutni magát, sérült volt, 18 meccs jutott neki két szezon alatt. 2017-ben pedig már levezetni ment a Chicago Fire-be, ahol 85 meccsen kapott lehetőséget.

A középpályás végigjárta a korosztályos válogatottakat, majd a felnőtt csapat egyik alapembere lett. 2004 és 2016 között 121-szer volt válogatott, 24 gólt szerzett ez idő alatt.

Németországgal 2014-ben világbajnok lett, és két bronzérmet (2006, 2010) is begyűjtött. 2008-ban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett. A Bayern Münchennel nyolcszor nyerte meg a Bundesligát, és hét Német Kupa-győzelmet is behúzott, 2013-ban pedig Bajnokok Ligája-győztes is lett.



A játékos így búcsúzott: „Kedves szurkolók, eljött az idő, és befejezem az aktív karrierem a szezon végén. Szeretnék köszönetet mondani nektek és a csapataimnak, a Bayern Münchennek, a Manchester Unitednek, a Chicago Fire-nak és a német válogatottnak. Hihetetlen időket biztosítottatok számomra. És természetesen jár a köszönet a feleségemnek, Ana Ivanovicnak és a családomnak is a támogatásukért. A búcsúzás játékosként kicsit nosztalgikussá tesz, de ugyanakkor várom az izgalmas kihívásokat, amelyek hamarosan eljönnek. Remélem, maradok a futballban. Sok-sok köszönet az időért, amit velem töltöttetek. Mindig lesz hely nektek a szívemben. A ti Bastitok."