Még ki sem nevezték, már pokolra kívánják az új Milan-edzőt

Kedd este hivatalosan is megvált Marco Giampaolo edzőtől a Milan, a Gazzetta dello Sport pedig biztos benne, utódja Stefano Pioli lesz. A tréner Milanóban van, le is fényképezték, a klubvezetőkkel tárgyalt, és az újság szerint szerdán már első edzését is megtartja a csapatnak.

Bármennyire is ellenzik ezt a Milan-drukkerek.

A közösségi médiában ugyanis óriási ellenállás fogadta az ötletet, hogy Piolit kinevezik, még milanos #pioliout képeket is gyártottak.

A szurkolók ugyanis Luciano Spallettit akarják, aki az első számú jelölt volt Giampaolo helyére, csakhogy az Inter őt nem engedte el. Spallettit nyáron rúgta ki a másik milanói klub, de szerződését nem bontották fel, így jogilag még az ő alkalmazásukban áll - és nem mentek bele az azonnali szerződés-megszakításba.

Az 53 éves Pioli legutóbb a Fiorentinánál dolgozott, de korábban ő is edzette az Intert. valamint a Laziót, a Parmát, a Palermót és a Bolognát - hogy csak a legismertebbeket említsük. A Fiorentinánál idén április 9-én mondott le, a legtöbb helyről menesztették.