Belgium 9-0-val jutott ki a futball-Eb-re

Belgium lett az első olyan csapat, ami a további selejtezős fordulóktól függetlenül már kijutott a 2020-as futball-Európa-bajnokságra. A belgák az I csoportban 9-0-ra verték meg San Marinót.

A világbajnokság bronzérmese az előző hat fordulóban százszázalékos volt, és a hetedik körben sem kellett aggódnia, hogy a miniállam válogatottja meglepi. San Marino egész sokáig húzta, csak a 28. percben kapta meg első gólját, utána viszont eléggé beindultak a belgák, illetve hát a kiscsapat is, hiszen az első félidőben esett hat gólból kettő öngól volt.

A belga Lukaku ünnepli gólját

A második félidőben az utolsó tíz percig megint tartotta magát San Marino, de jó hajrával újabb három gólt rámoltak be a belgák. A csapat egyetlen duplázója Romelu Lukaku volt, de ahogy a másik két csatárt (Eden Hazard, Dries Mertens), úgy őt is elég hamar lecseréltek Roberto Martínez kapitány.

Az I csoportból már az oroszok is kint érezhetik magukat az Eb-n, hiszen 18 pontot gyűjtöttek, nem valószínű, hogy három kör alatt utoléri őket a 10 pontos Ciprus, ami 2-1-re verte a kazahokat. Csütörtök este Oroszország nagy különbségű győzelmet aratott, Skóciát intézte el 4-0-ra.

A szintén hatcsapatos H csoportban sincs lefutva még semmi, még négy csapatnak van esélye kijutni. A legkedvezőbb helyzetben Lengyelország van, hárompontos előnnyel várja a következő fordulót, miután Lewandowski mesterhármasával megverték 3-0-ra Lettországot. A második Ausztria, ami 2-1-re verte Izraelt. Két 11 pontos van, Észak-Macedónia pont Szlovénia legyőzésével jött föl a harmadik helyre.

A C csoportban elég nagy tülekedés van, három csapat is 12 pontos, igaz, a harmadik Észak-Írország egy meccsel többet játszott, mint Hollandia és Németország. Az észak-írek 1-0-ra vezettek a hollandok ellen, akik nagy hajrával fordítottak, a 80. percben Depay egyenlített, de a ráadás percekben még két gól született, De Jong után újra Depay talált be,ezzel lett 3-1.