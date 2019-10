A horvátok balhéra, mi egy pontra készülünk az Eb-selejtezőn

A magyar válogatott ismét nagyon fontos Eb-selejtezőt játszik, az ellenfél az aranykorát élő, tavaly vb-döntős, majd Luka Modrić személyében aranylabdás játékost adó horvát válogatott. A remek horvát utánpótlásrendszer a válogatott mellett a klubcsapatokat is megemelte, de ez nem minden. A felszín alatt komoly konfliktusok húzódnak a szurkolók, a huligánok, a szövetség és a horvát politikai érdekkörök között. A helyszínnek is nagy jelentősége van.

A futballválogatott szövetségi kapitánya szerint már az is siker, hogy maradt esély az Eb-kijutásra.

Az Európa-bajnoki selejtezők hetedik játéknapja a magyar csoporttal indul, és az eddigi eredményekből már sok mindent ki lehet olvasni. Illetve most már érdemes számolgatni. Nem úsztuk meg a matekozást az előző évtizedekben, mert nem voltunk elég erősek, most sem lett másként.

A meccsek:

Horvátország–Magyarország, Szlovákia–Wales

Magyarország–Azerbajdzsán, Wales–Horvátország

A nagyon optimista forgatókönyv: Két magyar győzelem, a horvátok egy, Wales két ponttal fejezi be vasárnap estére ezt a kört. Akkor így állnánk: Magyarország 15 pont, 2. Horvátország 11, 3. Szlovákia 10, Wales 8. Ezzel a forgatókönyvvel talán még Felcsúton sem számolnak, hiszen Horvátországban még döntetlenig sem jutottunk soha, ráadásul nem is mehetünk a legerősebb összeállításunkban sérülések és eltiltások miatt.

A legrosszabb, ami előfordulhat: Horvátország 1-0-ra nyer, ezzel az egymás elleni eredményben elénk kerül. Szlovákia megveri 1-0-ra Walest. (Wales–Horvátország döntetlen.) Akkor ugyanis, ha a szlovákok verik Azerbajdzsánt hazai pályán, és mi is megtesszük ezt, mi már egy walesi bravúrral sem érhetjük utol őket. És a horvátokat sem valószínű. Ekkor ez lenne a sorrend:

1. Horvátország 14, 2. Szlovákia 12, Magyarország 12, 4. Wales 7

Utolsó körök: Szlovákia–Azerbajdzsán (november 16.), Horvátország–Szlovákia, Wales–Magyarország (november 19.)

A magyar válogatottnak már a szlovákok ellen is akadtak szerkezeti gondjai, de akkor mit mondjunk most? Nagy Ádám és Pátkai Máté akkor legalább egymás közt szétdobták a 90 percet. Most erre nincs esély, mert Nagy eltiltott, Pátkai pedig nincs a keretben. Baráth Botond a védelemből esett ki, míg a szlovákok elleni gólszerző, Szoboszlai Dominik a középpályáról.

Ha azt mondtuk, a magyar futball régóta arról szól, hogy találjunk 11 embert, most ez egy kifejezetten nehéz feladat. Nem lehetetlen, mert ahogy Dzsudzsák mondta, az a játékos, akit a szurkolók a pokolba kívánnak, egy jó megoldással, egy szerencsés megoldással hős lehet egy ilyen meccsen.

Várható kezdő:

Gulácsi – Lovrencsics, Orbán, Kádár, Korhut – Kleinheisler, Vida – Sallai, Dzsudzsák, Nagy Dominik – Szalai

Ez egy olyan kezdő lenne, ahol Sallait leszámítva mindenki játékban van. A kvalitások viszont – ez nem vitás – a másik oldal felé billentik a mérleget, de ha csak a kvalitásokat nézzük, akkor le sem kellene játszani a meccseket. A papírforma azonban szokott borulni, láttuk ezt már a horvátok ellen, ezt kellene nekünk most újra elérni.

Váratlan segítséget kaphatunk azonban a horvát szurkolóktól

A horvát labdarúgó-válogatott hét év után játszhat újra a szurkolói előtt Splitben csütörtökön, ráadásul pont a magyar válogatott ellen. Általában az nem lenne kifejezetten érdekes hír, hogy egy válogatott az országa második legnagyobb városában játszik, de ennek Horvátország esetében más jelentősége is van.

A meccset felfokozott várakozás övezi egész Horvátországban, ami kevésbé a magyar válogatottnak, mint inkább a helyszínnek szól. A 33 ezer jegyet a szurkolók egy nap alatt elkapkodták.

A találkozó fontosságát az is jelzi, hogy a rendezők példátlan biztonsági intézkedésekkel készülnek rá.

A Poljud Stadionban és környékén legalább ötszáz rendőr fogja biztosítani a rendet, és az egész városban megemelték a rendőri jelenlétet ezen a héten. A szurkolóknak a belépés előtt legalább két ellenőrző gyűrűn kell átjutniuk. A meccs alatt a stadiont a levegőből drónokkal és helikopterrel ellenőrzik, a közeli kikötőben még egy kisebb hadihajó is állomásozni fog. Magyarországról nagyjából kétezer vendég szurkolót várnak, valamint Boszniából is többen fognak még érkezni Splitbe – írja a horvát Index.

A VIP-páholyban is nagy lesz a felforgás. A találkozót élőben nézi meg Kolinda Grabar-Kitarović államfő, Andrej Plenković kormányfő és szinte az összes horvát miniszter. Magyar részről Orbán Viktor és Csányi Sándor is biztosan a vendégek között lesz.

A helyiek szerint még a Hajduk Split–Dinamo Zagreb rangadókat sem előzi meg készültség és felhajtás.

Akkor mégis mi indokolja, hogy a rendezők kiemelt kockázatú eseményként kezelik ezt a meccset?

Split, a bűnös város

A zágrábi székhelyű Horvát Labdarúgó Szövetség (HNS) és Horvátország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb klubja, a Hajduk Split között hosszú évek óta fagyos és ellenséges a viszony. Ez leginkább a Zágráb és Split közötti történelmi rivalizálásnak tudható be, aminek csak egy szelete a sportban is megjelenő ellentét.

Az 1992-ben (újjá)alakuló Horvát Labdarúgó Szövetség kezdettől fogva a politikusok játékszere, a meccsek, bajnoki címek adása-vétele szinte a napi ügymenet részét képezik.

A horvát foci a Hajduk Split és a Dinamo Zagreb több évtizedes rivalizálásáról szól, ami nemcsak a pályán, de azon kívül, a szurkolóik között is zajlik. Mindkét csapat hírhedt az ultra és huligán táboráról, a spliti Torcidáról és a zágrábi Bad Blue Boysról (BBB). Szinte nem telik el úgy meccsük, hogy ne történjen valamilyen kisebb vagy nagyobb rendbontás. Olyanra is volt már példa, hogy a Dinamo Zagreb mindenható elnöke, Zdravko Mamić a VIP-páholyban provokált ki dulakodást a két klub vezetői között egy győztes meccs után.

A gyakori balhéik és nézőtéri rendbontások után a HNS számtalanszor büntette meg a Hajdukot és a szurkolóit. A konfliktus a klub és a szövetség között addig éleződött, amíg gyakorlatilag minden kommunikáció megszűnt a felek közt. A szövetség úgy próbálta megoldani a huligánkérdést, hogy 2013-ban szigorították az idegenbeli meccsek szervezett látogatását, és a személyes adataik megadására kötelezték a szurkolókat.

Háború a szövetséggel

Ez csak olaj volt a tűzre, amivel sikerült a különböző szurkolói csoportokat összekovácsolni,

rövid időre még a Torcida és a BBB egyes tagjai is szolidaritást vállaltak egymás iránt. Volt olyan Dinamo–Hajduk meccs, amin a két tábor együtt gyalázta a HNS-t és Mamićot.

A szövetség egy év után fel is hagyott a szurkolók listázásával, de ennek akkor már túl sok jelentősége nem volt, mert a konfliktus már régen túlmutatott ezen.

A Horvát Labdarúgó Szövetséggel szembeni protestálás leglátványosabban a válogatott meccsein jelenik meg. A 2016-os Európa-bajnokság selejtezőjében a horvát válogatott az olaszokkal került egy csoportba. Az első találkozójukat 2014. november 16-án, a milánói San Siróban játszották le, de az a meccs nem az 1-1-es végeredmény miatt, sokkal inkább a nyolcezer horvát szurkoló balhéjáról maradt emlékezetes.

A drukkereik tűzijátékokat, füstbombákat lőttek a pályára, és usztasa rigmusokat skandáltak, ami miatt tíz percig félbe is kellett szakítani a meccset. A vendégek akciója nem a házigazda olaszoknak, hanem a saját válogatottjuknak és főként a Horvát Labdarúgó Szövetségnek (HNS) szólt. A meccs után a szurkolók egy csoportja tovább randalírozott Milánóban, a csendőrök végül 16 horvátot állítottak elő.

A szurkolók (huligánok) ezzel a viselkedéssel akarták kiprovokálni, hogy az UEFA megbüntesse a szerintük korrupcióval teljesen átszőtt horvát szövetséget. A céljukat elérték, a válogatottól levontak egy pontot, a HNS-t százezer euróra büntették, és még két meccsre zárt kapus büntetést is kaptak.

Az is jól mutatja a szövetség viszonyát a Hajduk-szurkolóival, hogy az olaszok elleni visszavágót és az azzal járó zárt kapus büntetést Splitbe vitték. A helyi kemény magot az sem akadályozta meg az újabb botránykeltésben, hogy nem mehettek be a meccsre. Ugyanis pár nappal korábban horogkeresztet égettek a stadion gyepszőnyegébe. Erre viszont csak akkor derült fény, amikor a meccs előtt felkapcsolták a stadion reflektorait.

A várva várt büntetés ezután sem maradt el, a többszörösen visszaeső horvát válogatott sorra kapta a zárt kapus meccseket. 2015 és 2018 között öt hazai meccsüket is üres stadionban voltak kénytelenek lejátszani. Ehhez képest az, hogy 2010 óta az UEFA összesen három zárt kapus meccsre büntette az MLSZ-t, máris nem tűnik annyira tragikusnak.

Hol van a horvát Népstadion? A hivatalos válasz az, hogy sehol, gyakorlatilag viszont Zágrábban. A horvát válogatott leggyakrabban a Dinamo Zagreb stadionjában, a Maksimirban játssza a hazai meccseit. A fővároson túl az utóbbi néhány évben Eszéken, Rijekában, sőt még Varasdon is rendeztek válogatott meccseket. Viszont az egyik legnagyobb létesítmény, a 35 ezres spliti Poljud Stadion látványosan kimaradt a szórásból. A spliti szurkolók legutóbb 2012 augusztusában, egy Svájc elleni barátságos meccsen láthatták élőben a horvát válogatottat. A horvát válogatott hazai meccseinek helyszíne: Zágráb, Maksimir Stadion: 64 meccs

Eszék, Gradski vrt Stadion: 12 meccs

Split, Poljud Stadion: 12 meccs

Rijeka, Kantrida Stadion: 11 meccs

Rijeka, Rujevica Stadion: 4 meccs

Varasd: 4 meccs

Pula: 4 meccs

Zárgáb, Kranjčevićeva Stadion: 1 meccs

Sibenik: 1 meccs

Vinkovci: 1 meccs

Koprivnica 1 meccs

A szurkolók és a szövetség közötti konfliktus a 2016-os Európa-bajnokságon ért a tetőpontjára. A Horvátország–Csehország csoportmeccsen a horvát szurkolók egy csoportja előre eltervezte, hogy ismét füstbombákat dobálnak a pályára. De a saint-étienne-i stadionban nem minden horvát szurkoló gondolta jó ötletnek, hogy ezzel zavarják meg a horvát válogatott játékosait is, ami miatt kisebb verekedés is kitört a szektoron belül.

A végéhez közelít a Šuker-korszak?

A horvát futball évtizedek óta legbefolyásosabb alakja Zdravko Mamić, a Hajduk Split legnagyobb riválisának, a Dinamo Zagrebnek a korábbi elnöke. Mamić kiterjedt kapcsolatrendszerével teljesen behálózta a HNS-t, és a kulcspozíciókba a saját embereit ültette, és a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) párthoz fűződő szoros viszonya miatt érinthetetlennek is tűnt.

Azonban az adócsalásra, vesztegetésre, aláírási pénzek lenyúlására kialakított, erőszakkal és megfélemlítéssel megolajozott gépezetbe kisebb homokszem került.

Először a Dinamo brazil származású, horvát válogatott csatára, Eduardo da Silva hozott nyilvánosságra információkat Mamićék módszereiről. 2015-ben aztán Zdravko Mamićot, és a futballistából edző lett testvérét, Zoran Mamićot a horvát hatóságok váratlanul letartóztatták.

Zoran Mamić kisebb pénzbüntetéssel megúszta az ügyet, rövid szaúdi és emirátusi munkavállalás után már újra a Dinamo Zagreb alkalmazottja, a klub egyik sportigazgatója. Testvérét, Zdravko Mamićot a hat és fél éves börtönbüntetésre ítélte a bíróság, de a letöltés elől Boszniába szökött, ahonnan nem fogják kiadni Horvátországnak. A Mamić-perben kulcsszereplő volt Luka Modrić is, akinek hazai hírnevét komolyan megtépázta ez az ügy.

Damir Vrbanovićot, a Dinamo Zagreb és a HNS korábbi ügyvezetőjét három évre ítélték el, de a szövetségben betöltött posztjáról csak idén tavasszal távozott. Mi sem természetesebb, a 2018-as világbajnoki döntőt Kolinda elnök asszony társaságában nézte végig.



2012 óta a HNS elnöke a korábbi klasszis csatár, Davor Šuker volt, akit sokan csak Mamićék bábjának tartottak a szövetség élén. Mamić bukása után az ő pozíciója is meggyengült a szövetségben.

Ezt bizonyítja az is, hogy Šuker az U21-es horvát válogatott új edzőjének Goran Tomićot akarta kinevezni, de ötletét a 12 tagú végrehajtó bizottság egy emberként szavazta le. Végül a volt Liverpool-játékos, Igor Biscan lett az új U21-es kapitány.

A horvát foci új erős embere Marijan Kustić, aki áprilisban lett a HNS új ügyvezető igazgatója Damir Vrbanovic után. Kustić korábban a Lika-Zengg Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint a HDZ tagjaként parlamenti képviselő is volt. Főként az ő érdemének tartják, hogy sikerült tető alá hozni a válogatott spliti mérkőzését.

Tavaly óta egyre többen vetették fel a Horvát Labdarúgó Szövetség környékén, hogy ideje lenne újra Splitben rendezni egy válogatott meccset. Az ügy legfőbb támogatója Zlatko Dalić szövetségi kapitány volt, aki a Hajduk Splitben nevelkedett.

Örülnék, ha a válogatott visszatérne a Poljudba. A dalmát emberek látni akarják a horvát válogatottat Splitben. Mi a horvát nemzeti válogatott vagyunk, nem csak egy város válogatottja

– nyilatkozta Dalić a horvát Indexnek.

A kezdeményezés mögé Kustić állt be a szövetség részéről, ő képviselte a HNS-t a spliti polgármesterrel és a Hajduk Split vezetőivel folytatott tárgyalásokon, amiken Šuker egyáltalán nem vett részt.

Egy esetleges győzelemmel a horvát válogatott nagy lépést tehet a 2020-as Európa-bajnokságra való kijutás felé. A horvát aranygenerációnak a következő torna lehet az utolsó nagy dobásuk, a legnagyobb sztárjaik, Modrić, Rakitić vagy Perišić már túl vannak a harmincon. Az is elképzelhető, hogy ez lesz az utolsó alkalmuk a Poljud Stadionban játszani, ami különleges élménnyé teheti számukra a csütörtök estét.

Borítókép: Szurkolók a Magyarország - Horvátország labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen a Groupama Arénában 2019. március 24-én.