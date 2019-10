Itthon kiröhögték, mert képzi magát, a Bielefeldnél nagyra értékelték

„A magyar futballban a pénz már megvan. A szív hiányzik, a labdarúgó karakter építésének gondossága. Többek közt ezért nincsenek 20-22 éves, európai szinten is jegyzett játékosaink. A gyerekem nem véletlenül választotta a Szombathelyi Haladást. Szerettem volna, ha melós hétköznapjai lesznek. Négy testvére van, őt sem zavarta, ha kicsit spártai a rend.

Jómagam ott érzékeltem, hogy a vasi srácok józan paraszti eszének, és munkába vetett hitének értéke van a képzésben”

- ezekkel a velős megállapításokkal kezdte a nyáron a Bielefeldhez szerződő Kiss Ágoston édesapja, Antal.

A magyar futballban a szülők folyamatos útkeresésben vannak, és a szombathelyi műhely jó minősítést vívott ki az utóbbi időkben, mert Kiss mellett egy másik kapus, Senkó Zsombor a Juventushoz, míg Hegyi Tamás a West Hamhez került az előző átigazolási szezonban. Amikor a gyerekek az Illés Akadémiát választották, mindezt még nem lehetett előre sejteni, de jó kisugárzása lehetett.

Kiss szerint szembetűnő volt az akaratra nevelés.

Egyáltalán nem bánta azt sem, hogy átragadt valami a fiára a volt vasi futballistákból edzővé váló szakemberek küzdőszelleméből. Piliscsabáról így nem Budapestet választották, hanem Szombathelyt.

Négy év után pedig továbblépett Kiss Ágoston, aki az érettségi másnapján már útra is kelt, és másnap felvette a szerelését a Bielefeldnél. A klub valaha volt első osztályú, most a másodosztály harmadik legjobb csapata. A 19 éves kapus a felnőtt csapattal készül, a harmadik számú kapus. Az édesapa állítja, az első pillanattól németes körültekintéssel és alapossággal indult meg Ágoston karakterépítése.

Úgy látszott, hogy az élvonal újonca igazolja le, de az Union Berlin az utolsó pillanatban elállt az üzlettől. A Bielefeld azonban kimondottan egy 2001-es születésű fiatalt akart harmadik számú kapusnak – a válogatott mellett klubmeccsen is megnézték éles helyzetben -, aki a felnőttekkel készül, de hétvégén az U19-cel utazik és véd folyamatosan. A junior Bundesligában többek közt a Dortmund, a Schalke, a Bochum vagy a Gladbach ellen. Alaptétel, ugyanabban a felfogásban és játékrendszerben játszik a junior, mint a felnőtt csapat. Hét meccset húzott le a korosztályában, hármat megnyertek.

„Marco Kostmann a kapusedző, aki régebben az U20-as válogatottnál is dolgozott. Jó alapanyagnak gondolta a fiamat, aki lábbal is ügyes, jól forgatja a játékot, ráépül többek közt a támadásépítés is. Vele 11 mezőnyjátékosa van az edzőnek, adott már kulcspasszt a Dortmund ellen, a Bochum ellen mindkét góljukat ő indította, négy meccset befolyásoló védése mellett.

Fontosnak gondoltam a futsalos képzettséget, mert akkor többször ér a labdához. Itthon ezért röhögtek rajtam, kint nagyra értékelik a labdabiztosságot. Lehet legyinteni a Bielefeld hallatán, sokan meg is tették ezt. A magyar futballban amúgy is szokás legyinteni a részletekre, pedig a siker a részletekben rejlik, ahogy az ördög is.

Ennél a klubnál a részletek rendben vannak, és megvan a szív is. Kostmann szívvel szolgálja a szakmáját, és emellett nem esett neki nehezére a reptérre értünk jönni. Eközben persze azt is csekkolta, mennyire jól beszél a fiam németül. Úgy tűnik, megállta a helyét. Igazi pótszülő is, mindhárom kapusát apaként szereti, óriási dolog, hogy Goga köztük az egyik.”

A rögbi szövetséget irányító édesapa azt gondolta, a fejlődéshez nem lehet más út, mint a külföld, mert kint már van referencia abban, hogyan kell felépíteni egy jó játékost, míg nálunk ez kevéssé látható. Ágoston képességeihez pedig passzol ez a csapat.

Kiemelte, nem tudják egyelőre, mennyire járnak jó úton, de a magasabb nívó miatt jobb helyen vannak, mint ha a Haladásnál maradt volna. A Bielefeldet szerinte talán csak a Fradi és a Vidi verné az első osztályból. Arra tippelni sem lehet, mikor mutatkozhat be a legjobbak közt, de ha valamelyik kapus megsérül vagy eltiltják, akkor máris a felnőttek közt találja magát, és a felnőtt csapattal utazik.

A Bielefeldnél két 26 éves kapus van most, Stefan Ortega és Philipp Klewin. Tőlük lesheti el a mozdulatokat, hogyan őrzik a koncentrációjukat, mikor indulnak el egy beadásra, milyen megoldásokat választanak.

„Érzem magamon, hogy az edzés végére már lankad a figyelmem, de ez talán természetes is, három hónapja vagyok kint, és azért nem kis ugrás ez. Azt nem érzékelem, hogy sokkal gyorsabbak lennének a társak, gyorsabbak lennének a reflexeik. Itt fejben, mentalitásban, akaratban, koncentrációban nagyon erősek, és mindenben pozitívak. Olyan szerződést kaptam, amiért sokan voltak versenyben. Úgy terveztem, amikor vége a gimnáziumnak, akkor váltani szeretnék. Legkésőbb akkor. Összejött, ami felszabadulttá tesz.

Az első edzés előtt forgolódtam az ágyamban éjjel, mert mégiscsak felnőttekhez csatlakoztam. Őket azonban nem érdekelte, honnan jöttem, csak az, mit mutattam. Húz felfelé a német közeg,

inspiráló minden, van jövőkép előttem, az összes edzésre úgy mennek ki a társak, mintha BL-döntő lenne. Ilyet itthon nem tapasztalni” - ezek már a 18 éves kapus szavai, aki az U19-es válogatott selejtezői miatt Magyarországon van.

Mielőtt a klubhoz ment volna próbajátékra, utánanézett a csapat nevének, mert azt gondolta, ez az alapja a tiszteletnek. Tudta, hogy Armin hadvezér nevét örökítették meg az Arminiával, aki a római seregeket győzte le nem messze a várostól, még Krisztus előtt. Az édesanyja német tanár, ezért sem volt gondja a nyelvvel.

Ágoston mélyen vallásos, a Srí Lanka-i merénylet után azonnal felajánlotta a keresztények megsegítésére a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül a Haladásnál keresett egyhavi pénzét. Amikor ezt szóba hoztam, mondta, hogy egy pillanatig sem gondolkodott, még ha nem is volt tetemes ez az összeg.

Helyzetfelismerés, helyezkedés, a döntések gyorsasága - ezt a három dolgot emelte ki, mint amiben még sok tanulnivalója van. Nüanszokról beszélünk, de egy fél méteres helyezkedési tévedés a szélről belőtt labdáknál rendkívül sokat jelenthet. Ha nem megfelelő helyen áll, helyzet lehet, ha megfelelőn, akkor hárít.

Amikor hazajön a válogatottba, sokan kérdezgetik tőle, milyen a kinti élet. Általában a precizitást emeli ki, a puritánságot és a szerénységet. Azt is tapasztalja, hogy egy kinti edzésgyakorlatnál máshogy helyezkednek a játékosok, mint itthon, ami az automatizmusokra vezethető vissza.

„Még nagyon keveset értem el, de már így is benne vagyok a playstationben. Felhívták erre a figyelmem, a múltkor játszottam magammal, vicces volt. De elég jól védtem.

Van a játékban egy ratingem, ha a belső ratingemen javítok, a virtualitásban is meg fog látszódni. Minden nap azért dolgozom, azért végzek pluszmunkát Bielefeldben is, hogy jobb legyek. És még talán Magyarország jó hírét is vihetem.”

Az U19-es válogatott szombat este a horvátokkal játszik Eb-selejtezőt, az első meccsen (Grúzia 4-2-re megverte a mieinket) a szlovákiai Komárom csapatához tartozó Ásványi Balázs védett.