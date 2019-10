Belebukott a rasszista balhéba a bolgár futballszövetség elnöke

A hétfői bolgár-angol Európa-bajnoki selejtezőn történt rasszista megnyilvánulások miatt a bolgár kormány a helyi futballszövetséget (BFS) vezető Boriszlav Mihajlov lemondását kérte. Az elnök először megtagadta a kérést, de végül távozik.

Kraszen Kralev sportminiszter keddi bejelentése szerint amíg a BFS elnöke nem távozik a posztjáról, a kormány minden kapcsolatot felfüggeszt a szövetséggel, és a központi támogatást is berekeszti. Mihajlov lemondását maga Bojko Boriszov miniszterelnök kérte, aki szenvedélyes futballrajongó.

Az BFS szóvivője kedden délután az állami rádióban közölte, hogy Mihajlov nem hajlandó lemondani, a kormánynak pedig nincs joga ezt követelni. Később Mihajlov meggondolta magát, a Skysports szerint már le is mondott.

A bolgár-angol meccset először a 28. percben kellett félbeszakítani, mert hazai szurkolók huhogtak, amikor Anglia fekete játékosainál volt a labda. A nézők egy része náci karlendítést is használt, és az UEFA mottóját a Respectet (tisztelet), No respect feliratra cserélték. A műsorközlő többször felszólította a nézőket, hogy hagyják abba a rasszista megnyilvánulásokat, de nem sok sikert ért el. A 43. percben újra félbe kellett szakítani a meccset. Az angolok már azt fontolgatták, hogy levonulnak a pályáról. Ugyanakkor Ivelin Popov csapatkapitány a szünetben be se ment az öltözőbe, mert heves vitát folytatott a drukkerekkel, hogy fejezzék be a botrányos viselkedést.