Megvan az új edző Kisvárdán

December végéig a Kocsis János, Dajka László edzőpáros irányítja a futball-NB I.-ben szereplő Kisvárda szakmai munkáját.

A klub honlapján Révész Attila sportigazgató elmondta, hogy Kocsis János évek óta tagja az edzői stábnak, többször látta már el a megbízott vezetőedzői szerepkört, munkájával pedig rendre elégedettek voltak.

"Megérett a helyzet arra, hogy bizonyítási lehetőséget kapjon, így december végéig ő vezeti azt az edzői csapatot, amelynek korábbi vezetőedzőnk, Dajka László is tagja lesz" - tette hozzá a sportvezető.

Révész kifejtette, hogy Dajka megbízatására a pro licences végzettsége miatt is szükség van, de aktív résztvevője lesz a napi munkának, és ahogyan a legutóbbi szerepvállalásakor, úgy most is számítanak a tapasztalatára.

A sportigazgató egyértelműsítette:

Kocsis irányítja a csapatot a kispad mellől a mérkőzéseken, szakmai kérdésekben övé a döntő szó, de a sajtónak Dajka nyilatkozik majd.

A duó munkáját pályaedzőként Erős Gábor és Bodnár László segíti.

Kisvárdán múlt kedden közös megegyezéssel bontottak szerződést Miriuta László vezetőedzővel, azóta megbízott trénerként Kocsis készítette fel a szabolcsi csapatot. (MTI)