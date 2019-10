Özil: Tisztelhetnék, hogy megváltoztattuk a német futballt

Az Arsenal német középpályása, Mesut Özil az idei bajnokikon 71 percet kapott klubcsapatában, a tavalyi világbajnokság óta kevés jó meccse. Az Athletic című magazinnak nyilatkozott most, kevéssel 31. születésnapja után megtörte a csendet, már jó ideje nem kedveli a nyilvánosságot.

A 2014-ben vb-címet szerző játékos a tavalyi, rosszul sikerült vb után már nem játszik a német csapatban, ami szerinte helyes és megfelelő döntés volt. A vb-n minden második hír róla szólt, ráadásul összeszólalkozott egy nézővel. Ebben a cikkben írtunk arról mi történt vele.

A vb előtt komoly támadás érte, mert közös fotót vállalt Recep Tayyip Erdogannal. Most is elmondta, hogy tiszteli hazája mindenkori elnökét, mert ő ugyan Németországban született és ott is nőtt fel, de az identitása részben török.

Ha Angela Merkel szeretett volna velem találkozni Londonban, a rendelkezésére állok. A találkozóm nem a politikáról szólt, hanem hogy tisztelem az ország vezetőjét"

- mondta most.

Özil ismét megerősítette, hogy származása miatt támadták nemcsak a politikusok, hanem a művészek is, ami kifejezetten rosszul érintette. Ő pedig védtelenül állt, és nem kapta meg a tiszteletet. A vb alatt még nem lehetett tudni, hogy Erdogan és Özil kapcsolata nem állt meg egyszerű látogatásnál, hiszen a diktátor volt a házassági tanúja az idén nyáron.

A nemzeti csapatból senki nem mondta, hogy hé, ő a mi játékosunk, ne bántsátok. Mindenki csendben maradt, nem állt mellém senki. Tudom, hogy bocsánatkérést vártak tőlem, de nem értettem, miért. Ahol nem fogadnak szívesen, oda nem megyek szívesen, ez így természetes. Olyan szavakkal szidtak, mint a kecskebaszó, szar török, és még voltak ennél súlyosabbak is, amiket most nem szeretnék megismételni. A rasszizmus ott van a mindennapokban, már nem csak egy szűk kör problémája. Tisztelhetnék azt, amit a német válogatottért tettem. A generációm ugyanis megváltoztatta a német futballt.

Özil arról is beszélt, amikor megtámadták őt és csapattársát Londonban. A bosnyák származású védő, Saed Kolasinac viszont elkergette a rablókat. A játékos a feleségét féltette elsősorban, aki hátul ült az autóban, de nem esett bántódása. A felesége azt sem bánta volna, ha elköltöznek az angol fővárosból, de végül maradtak, és most már minden rendben, igaz hetekig tartott, amíg visszatért az életük a rendes mederbe.

A játékos szeretné kitölteni 2021-ig tartó londoni szerződését.