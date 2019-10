Gólzáporos forduló, 30 találat a Bajnokok Ligájában

19 éves játékos is a 30 jelölt között, a Liverpoolé a legtöbb esélyes. Marozsáné is lehet a női cím.

Gálázott a pocsék formában lévő Tottenham

Gyenge bajnoki szereplés, és a csoport utolsó helyéről vágott neki a keddi meccsnek a Tottenham, az előző fordulóban ráadásul 7-2-s vereségbe szaladt bele a Bayern München ellen. Érthető hát, hogy rögtön a meccs elején lerohanták a szerb Crvena zvezda csapatát, aminek meg is lett az eredménye, Harry Kane már a 9. percben betalált. Son Heung-Mint később kétszer is szabadon hagyták a védők, és a dél-koreai csatár kegyetlenül büntette a szerbek figyelmetlenségét, 3-0-ás Tottenham-vezetéssel fordultak a csapatok. (A keddi BL-játéknap közvetítését itt olvashatja el újra.)

A második félidő se hozott nagy változást a játékban, Lamela előbb a tizenegyes pontról fordulva lőtte ki a felső sarkot, majd Kane a 72. percben egy remek támadást követően állította be az 5-0-ás végeredményt. Négy ponttal a második helyen áll csoportjában a Tottenham.

Hiába vezetett az Atalanta, ötöt vágott a City is

Hat percig úgy érezhette az Atalanta, hogy lehet bármi esélye az eddig száz százalékos Manchester City ellen. A 28. percben tizenegyesből szereztek vezetést az olaszok, jött azonban Agüero, és négy perc alatt helyére billentette az eredményt, így 2-1-re vezetett a félidőben a manchesteri csapat.

Sterlingnek nemcsak a bajnokságban megy jól, hanem a BL-ben is: három gólt szerzett a második félidőben, a City pedig nagyon simán gázolt át az Atalantán, 5-1 lett a végeredmény. Három meccs után kilenc ponttal vezeti a csoportját, eddig mindössze egyetlen gólt kapott, azt is tizenegyesből.

Megmentette Dybala a Juventus becsületét

Hogy mekkora erőfölényben volt a Juventus a Lokomotiv Moszkva ellen, jól megmutatja a statisztika: 27 támadása volt a torinói csapatnak és 68 százalékban birtokolták a labdát. Sokáig mégis úgy tűnt, semmire nem lesz elég a hatalmas nyomás, egy kipattanó lövés után ugyanis az oroszok szerezték meg a vezetést a 30. percben. Elnyűhetetlenül tartotta előnyét a Lokomotiv a második félidőben is, és hiába támadott ekkor már három csatárral a Juventus, nem tudott igazán komoly helyzetet kidolgozni.

stat

A moszkvaiak azonban egyre fáradtak, és várható volt, hogy előbb-utóbb nem érnek oda egy lövésre. Ez a 77. percben következett be, Paulo Dybala egyenlített egy jól eltalált távoli lövéssel. Két perc múlva ráadásul meg is fordította a meccset. Alex Sandro lövését még tudta védeni a moszkvaiak kapusa, de jött Dybala, aki könnyedén vágta a hálóba a labdát. Az utolsó tíz percben már csak az volt a kérdés, hogy növelik-e az előnyüket a torinóiak, de Dybala lecserélése után már nem sok minden történt, a Juventus örülhetett a végén, és ismét a csoport élére állt.

A Real elszórta a helyzeteit

A Real Madrid a D csoport utolsó helyéről kezdte a harmadik kört, és nem is volt túl jó előjel neki, hogy a hétvégén még az első bajnoki vereségét is elszenvedte. A hazai pályán játszó török Galatasaray a meccs első tíz percében próbált dominálni, többször meg is zavarta a Real védelmét. Courtois kapus mutatott be bravúros védéseket, és ezután ki is fulladtak a Galata-támadások.

stata

A Real átvette az irányítást, majd a 18. percben a vezetést is megszerezte. Eden Hazard visszapasszára Toni Kroos érkezett, 15 méterről vágta kapuba a labdát. A német középpályás egyébként pont a 100. BL-meccsét játszotta ezen a napon. A Madrid ezután is fölényben maradt, de újra előjöttek a szokásos problémák, a csatárok hiába kerülnek rengetegszer helyzetbe, nagyon kevés lövés megy be. Az első félidő végén Benzema lőtte körbe a kaput.

A második félidőt is Real uralta, de nem sok minden változott. Legfeljebb csak annyi, hogy Benzema mellett már Kroos és Hazard is kihagyta a helyzeteket. Utóbbinak volt egy látványos kapufája is. A második gól nem jött össze a Realnak, de igazából nem forgott veszélyben a győzelme. Három pontjával már kedvező helyzetbe került az A csoportban.

A PSG is nagy KO-t vitt be

A csoport másik meccsén a PSG lelépte az eddig bravúrokat bemutató Brugge-t. A belgák a legutóbbi tíz BL-meccsükön veretlenek maradtak, a Reallal is 2-2-t játszottak, a Galatával is ikszeltek. A PSG-nek viszont nem sokáig tudtak ellenállni. A francia bajnok már a 7. percben vezetett, egy szép felívelés és beadás után Icardi adta meg az alaphangot.

A meccs legtöbb történése az utolsó fél órára sűrűsödött be. A 61. percben Mbappé szerezte meg első gólját, majd két perccel később Icardi duplázott. Mbappét foghatatlan volt, a meccs hajrájában még kétszer talált kapuba, mesterhármassal zárta a meccset. Angel Di Maríának is jó napja volt, a támadó három gólpasszt osztott ki. A PSG háromból három meccset nyert, vezeti a csoportot.

stat

A Bayernt Lewandowski mentette meg

A Bayern München is 100 százalékos maradt, de nem volt könnyű meccse az Olimpiakosz Pireusz ellen. A vezetést a görögök szerezték meg a 23. percben, amikor El Arabi fejelt kapuba. A Bayern-kapus Neuer kicsit későn reagált, a gólvonal mögül ütötte ki a labdát, de a bírók nem hezitáltak, megadták a gólt. A meccs elég lüktető volt, hol az Olimpiakosz rohamozott, hol a München került fölénybe. A 34. percben Lewandowski bombázott kapuba, miután Müller akrobatikus rúgása kijött a kapusról.

Az első félidő 1-1-e után az Olimpiakosz hatalmas iramot diktál a második félidőben, beszorították negyed órára a Münchent, egymás után jöttek a helyzeteik, az előny mégis a Münchené lett, Lewandowski egy eléggé rosszul sikerült szöglet után kanalazott bele egy védőknél pattogó labdába. A meccs aztán Tollisso góljával eldőlni látszott, de a görögök nem adták fel látványos támadófutballjukat. Kis szerencsével aztán még egy gólt szereztek. Guilhern lövése Thiago karján kapott gellert, amit Neuer nem tudott védeni. A hazaiak az utolsó percekig támadták, helyzetük is volt, de a Bayern védelme már nem hibázott, maradt a 2-3.

Morata saját klubot alapított

Az Atlético Madrid egy 78. percben szerzett góllal győzte le 1-0-ra a Bayer Leverkusent, ami így továbbra is nullapontos. A gólszerző Alvaro Morata pedig az első olyan játékos lett, aki a Real Madrid és az Atlético Madrid futballistájaként is gólt lőtt a BL-ben.

A Sahtar Donyeck–Dinamo Zagreb mérkőzésen a hazai csapat szerzett vezetést, a 16. percben Konopljanka talált be, de nem sokkal később Olmo révén egyenlítettek a horvátok. A Dinamo a 60. percben már vezetett, az ukrán kapus szabálytalansága után 11-eshez jutott a vendégcsapat, és Orisic be is vágta a büntetőt. A 75. perben aztán a csapat hat brazilja közül kettő villogott. Alan Patrick táncoltatta meg a védőket, majd remekül találta meg a rést a bemozgó Dodóhoz. Ő is átvert egy védőt, majd a kapust is, mielőtt kapuba lőtt. Ezzel lett 2-2.

stat

(Borítókép: John Sibley / Reuters)