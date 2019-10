Magyarok a BL-ben, a Barca és a Liverpool folytathatja a gólzáport

Az előző sorozatban elődöntőig jutó Ajax ebben a szezonban is elég meggyőző teljesítményt nyújt. A holland bajnokságban eddig veretlen, tíz meccséből nyolcat megnyert, és a BL-csoportkörben is jól startolt. A H csoportban a Valenciát és a Lille-t is legyőzte, vezet is a négyesben.

A Chelsea-nek még csak három pontja van, de jó állapotban van a csapat, minden sorozatot tekintve legutóbbi öt meccsét megnyerte, ezt figyelembe véve elég élvezetes csatára számíthatunk.