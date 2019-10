Figyelmeztette az "arrogáns" Szoboszlait a legnagyobb osztrák lap

Ritka a futballban, hogy valakit egy újságíró cikkben figyelmeztessen, rossz felé fordul a karrierje: az osztrák Kronen Zeitung sportújságírója, Christoph Nister ezt tette Szoboszlai Dominikkal, a Red Bull Salzburg és a magyar válogatott középpályásával.

Nister arra próbált magyarázatot találni, miért nem állhatott be egy percre sem a szerdai Salzburg-Napoli BL-meccsen a játékos. Tavasszal ugyanez a párosítás az Európa Ligában jött össze, ott tűnt fel a pénteken 19 éves tehetség, 3-1-re győztek, gólpasszt is adott - most egyáltalán nem kellett.

A szupertehetség az utóbbi hetekben-hónapokban számtalan átigazolási pletykában szerepelt, akár az Arsenal, az Inter vagy a Juventus kapcsán. Ez szállhatott a fejébe, mostanra a drukkerek bizalmát is elveszítette, nem fogadták jól arrogáns viselkedését. Itt az ideje, hogy újra a lényegre koncentráljon

- szól Nister cikke.

Szoboszlai ebben a szezonban a Salzburg alapembere lett, 12 meccsen játszott és 3 gólt szerzett.

(A Kronen Zeitung cikkére a Csakfoci.hu bukkant rá.)