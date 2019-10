Az arcával blokkolt a védő, a bíró kezezésnek látta, és 11-est fújt

Egy rossz játékvezetői döntésen ment el a Roma győzelme a Borussia Mönchengladbach elleni Európa Liga mérkőzésen. Az olasz csapat egyik védője, Chris Smalling ugyanis arccal blokkolta az ellenfél fejesét, ám a bíró azt kezezésnek látta - írta az Nso.hu.

A bíró be is fújta a 11-est, amelyet a német csapat be is lőtt, így a meccs hajrájában, a 95. percben 1-1-re egyenlített a Mönchengladbach. Vagyis hiába vezettek az olaszok a 32. perc óta, végül döntetlen lett az eredmény.

Smalling az esetről azt írtas a Twitteren: "hihetetlen, hogy ez a döntés hátráltatott minket. Megérdemeltük a három pontot, nagyon csalódott vagyok".

A németek viszont humorral reagáltak a dologra, íme: