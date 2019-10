Rég volt klubszinten ekkora győzelem, mint a Fradié

A megfiatalított CSZKA Moszkva erőlködött, a fontos helyzetekben rossz megoldásokat választott a csütörtöki EL-meccsen, a magyar rekordbajnok Ferencváros észrevette az esélyt. Képletesen és a valóságban is: belőtte a ziccert.

Az Európa Liga harmadik fordulójának legnagyobb meglepetését a Ferencváros szolgáltatta, amelyik 1-0-ra legyőzte a CSZKA Moszkvát. Az egész kupasorozat egyik legváratlanabb győzelme volt - nyolcszoros pénzt fizetett -, mert mégiscsak az első kalapból érkező ellenfelet vert a negyedik kalapba besorolt. A magyar bajnok került a legszerényebb együtthatóval az EL főtáblájára, de most már komolyan fogják venni.

A Fradi moszkvai sikere vetekszik a Videoton 2012-es fehérvári 3-0-s győzelmével, amit a Sportinggal szemben ért el. Talán csak a ZTE 2002-es BL-selejtezőbeli győzelme van ennél magasabb polcon, amikor a Manchester Unitedet Koplárovics Béla utolsó perces találatával sikerült 1-0-ra felülmúlni a Puskás Stadionban.

stat

Ha csak a Fradira fókuszálunk, ez a siker hasonló volumenű, mint az Anderlecht 1995-ös legyőzése. És ha csak nagyon röviden kellene válaszolni, mi vezetett idáig, akkor két szereplőt lehetne megnevezni:

Szergej Rebrov és Dibusz Dénes.

Az ukrán edzőnek volt egy víziója, taktikája, hogyan kell felépíteni a játékot. A második félidő elejére már nem ijedten jött ki a csapata, hanem tudatossággal, egyre nagyobb bátorsággal. A CSZKA három középső védője közül egyik sem gyors, erre még tudatosabban játszottak rá. Jól is cserélt.

16 Szerhij Rebrov a mérkőzésen Galéria: Európa Liga 2019 - CSZKA MoszkvaFerencváros (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

Azt is tudta Rebrov, ha visszahúzódnak, az utolsó 10-15 percre kinyílik a pálya, mert a megfiatalított CSZKA türelmetlen lesz. Feltéve, ha addig nem kapnak gólt. Nem kaptak.

Thomas Dollnál az ilyen víziót hiába kerestük, ő jobban örült a lőtt góloknál, mint a játékosok, mert neki is meglepetés volt, ami a pályán történt. Rebrov és a stábja megtervezte, mi lesz. Ez a terv pedig jó volt, mert az oroszok is halványabbak voltak.

Nem véletlen, hogy Doll csapata, a ciprusi Apoel egy sokkal könnyebb csoportban áll egy ponttal az utolsó helyen. A Ferencváros vezetői csak fáziskéséssel jöttek arra rá, mennyire fontos egy rendszert viszontlátni a pályán. És még így is kikaphattak volna, de amikor ezen a megszervezett rendszeren átjutottak, még mindig ott volt Dibusz, aki rendkívül fontos szerepet játszott a győzelemben.

Voltak nagy bravúrjai, rendszeresen munkában volt, és egyszer sem hibázott, valahogy mindig ott állt, ahol lennie kellett. Az első félidő utolsó percében is, amikor Sigurdsson lépett ki egy Fradi-támadás után, de az izlandi csatár nem tudta ellőni mellette a labdát.

Ritka demoralizáló lett volna másodpercekkel a játékrész vége előtt gólt kapni.

Szerencséje is volt, ez vitathatatlan, mert Vlasic korábbi helyzeténél már kiszolgáltatott helyzetben volt, de a horvát játékos érthetetlen megoldást választott, még csak kaput sem talált, amikor már csak a magyar kapussal állt szemben. Ha volt a meccsnek szimbóluma, akkor az a helyzet lehetett, mert ugyan sikerült tiszta ziccert teremteni, de a koncentráció hiányzott az utolsó pillanatnál, amikor be kell adni a mattot.

A CSZKA hasonló meccset játszott az Espanyollal szemben is, többet támadtak, többször értek a kapu elé, a gólokat azonban a kapu előtt jobban összpontosító spanyolok szerezték, és nyertek 2-0-ra.

16 Galéria: Európa Liga 2019 - CSZKA MoszkvaFerencváros Fotó: Illyés Tibor / MTI

Nagyon jól megfogalmazták a meccs után a magyar játékosok, egy ilyen siker nem jöhet össze anélkül, hogy ne legyen valakitől extra teljesítmény, miközben a maga szintjén szinten mindegyik Fradi-játékos hozta önmagát. Vagy még annál többet is.

Egy ilyen győzelemhez kell az ellenfél nagyképűsége is, lazasága,

hogy van a fejükben egy kép, hogy mindenképp nyerni fognak, ezért vannak olyan helyzetek, amikor nem koncentrálnak eléggé. Mert majd úgyis jön a következő lehetőség, egy helyzetet pedig csak értékesítenek valahogy, és akkor majd csak megnyerik valahogy a meccset. Egy lövésük sem ment be, a Fradi először hozta le kapott gól nélkül a főtáblás meccsét.

Négy pont eddig

Nem szerencsés pillanatnyilag számolgatni, bár a 4 pont nagyszerű kiindulási alap a folytatásra, ha a sorsolás után azt mondják, a 6 meccs után ennyivel fejezik be, gyaníthatóan nem lettek volna boldogtalanok.

A java azonban most jön, mert a CSZKA itthon várhatóan nehezebb ellenfél lesz. Mert most ők fognak visszahúzódni, nem akarják uralni a meccset, hanem majd kontrázni szeretnének. Az Espanyol november végén jön, a spanyolok idegenben láthatóan jobban mozognak, a megszerezhető hat pontot bezsebelték, és ők már átestek egy edzőcserén, ami fellendítheti a csapatjátékot. Eközben a Fradinak a magyar bajnokságban is helyt kell állnia, például vasárnap Fehérváron.

16 CSZKA Moszkva játékosai a mérkőzés végén Galéria: Európa Liga 2019 - CSZKA MoszkvaFerencváros (Fotó: Alexander Nemenov / AFP)

A CSZKA-nál is lehet edzőcsere, mert ez egy klasszikus edzőbuktató vereség volt, a tulajdonosok az ilyet szokták lenyelni nagyon nehezen.

Amikor egyénileg jobb kvalitású játékosok csapatként alulmaradnak.

A Fradinál viszont most annak kell örülni, hogy három kör után megvan az esély a továbbjutásra, a védelme, a középpályás védekezése egyre stabilabb a csapatnak, elöl pedig Tokmac sebességére lehet építeni. Ebben a csoportban ennyi elég a versenyben maradáshoz. Különösen, ha az első kalapból érkező klub csak a hírneve és a közelmúltja első kalapos, a formája, az edzője, a jelenlegi állománya nem az.

Mit szól az eredményhez? Mondja el Facebookon!

(Borítókép: A győztes ferencvárosi csapat játékosai a labdarúgó Európa-liga csoportkörében játszott CSZKA Moszkva - Ferencváros mérkőzés után. Fotó: Illyés Tibor / MTI)