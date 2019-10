Sem Karácsony, sem a kispesti polgármester nem akarja leállítani a Honvéd-stadion építését

Levélben nyugtatta meg a Honvéd vezetőit Gajda Péter kispesti MSZP-s polgármester, hogy sem neki, sem Karácsony Gergely főpolgármesternek nem áll szándékában leállítani a kispesti stadionépítkezést.

A Honvédot üzemeltető cég vezetője, Gács Pál levélben fordult hozzá az új Bozsik József Stadion jelenleg is zajló építésével kapcsolatban. "Mivel az elmúlt napokban számos szurkolói kérdés és érdeklődés érkezett klubunkhoz a jövőre átadandó Bozsik Stadion kapcsán, mint a Budapest Honvéd FC cégvezetője érdeklődni szeretnék Önnél, hogy a különböző sajtóorgánumokban megjelent, a jelenleg folyamatban lévő sportberuházásokkal kapcsolatos hírek mennyiben érinthetik a kispesti stadion befejezését?" - kérdezte Gács Pál.

Gajda Péter gyorsan válaszolt a kérdésre szintén levélben, amelyet a Honvéd honlapján publikáltak: "Szeretném megnyugtatni a Honvéd vezetését és a Kispest-szurkolókat, hogy továbbra is támogatom, mindig is támogattam és támogatni is fogom, hogy csapatunk végre méltó otthonra leljen, és hamarosan az új stadionban köszönthessük játékosainkat.

Biztosíthatom Önöket, hogy nincs tehát sem a főváros új vezetésének, sem nekem olyan szándékunk, hogy a már épülő stadion beruházás ellen bármi módon fellépjünk.

A dolog azért vált kérdésessé, mert Karácsony Gergely a kampányban azt íz ígéretet tette, hogy stadionok helyett CT-ket akar minden kerületbe. A már folyamatban lévő beruházásokat viszont ezek szerint nem akarja leállítani. Karácsony sationstopos ígéretéről itt írtunk.