Cristiano Ronaldo elveszett gólja

Rengeteg gólt rúgott már a portugál világsztár, még olyat is, amelynél nem is ő küldte a labdát a kapuba. Közel 10 éve származik ebből a vissza-visszatérő bonyodalom, amely neki édes teher, a statisztikusoknak és az újságíróknak viszont örök vita.

Cristiano Ronaldo pályafutása 700. gólját lőtte a Luxemburg elleni Európa-bajnoki selejtezőn - számoltunk be róla itt, az Indexen pár nappal ezelőtt. Majd három nappal később azt írtuk, Ronaldo ismét megszerezte karrierje 700. gólját.

Nem csak mi tettünk így, hanem nagyjából az egész világ sportsajtója, ugyanis a portugál szupersztárnak immár közel egy évtizede mindig két jubileumi gólja van.

Hogyan lehetséges ez?

A megfejtéshez 2010. szeptember 18-ig kell visszautazni az időben. Ekkor játszották a Real Sociedad-Real Madrid spanyol bajnokit, amelyen a Madrid győzött 2-1-re. Angel Di Maria szerzett nekik vezetést, Raul Tamudo egyenlített, majd a hajrában jött Ronaldo, és egy szabadrúgással megnyerte a meccset.

Két gólszerző, egy gól. Ronaldo és Pepe szövetkeztek a San Sebastian-i 1-2-nél, a középhátvéd besegített a hátával

- írta az egyik legnagyobb spanyol sportújság, a madridi Marca meccstudósítása.

Ebből már sejthető, hogy nem mindennapi találat volt, lássuk, mi is történt:

C. Ronaldo és Pepe közös gólja a Real Sociedad ellen

A videó alapján egyértelmű, Cristiano Ronaldo szabadrúgása durván megpattant a sorfalban álló Pepe hátán, a védő testéről került aztán a hálóba a labda. Az nem vitás, hogy a Real Madridból Pepe ért a labdához utoljára, mielőtt az a kapuba került, így ő a gólszerző. Csakhogy a Marca, saját tudósítását is megcáfolva

Ronaldónak jegyzőkönyvezte a gólt.

Spanyolországban némileg furcsán tartják nyilván a bajnokság góljait, illetve góllövőit, és a gólkirályt épp a Marca statisztikái alapján választják meg. Az újságnál a 2010-11-es szezonban így Ronaldo 41 góllal lett spanyol gólkirály, és nyerte meg a legeredményesebbnek járó Pichichi-díjat.

Sőt, Ronaldo abban az idényben az Aranycipőt is megnyerte, amely Európa legeredményesebb futballistájának jár. Ezt viszont már csak 40 találattal vitte el, ugyanis a spanyol futball-liga és az UEFA, azaz az európai futballszövetség azt a szabadrúgásgólt Pepének adta - mivel ugye, a felvételeken is látható, Pepe is szerezte. A végelszámolásban nem osztott, nem szorzott az az egy gól, Messi tetemes hátránnyal lett második a gólszerzői rangsorban, megállt 31 gólnál.

Ronaldónak a San Sebastian-i volt az első gólja abban a szezonban, legalábbis a Marca szerint. A másik számítás szerint viszont csak három nappal később, a Real-Espanyolon lőtte be az elsőt. Innen származik tehát a kettős jubileum.

Karrierjét tekintve a 179. találata az a szabadrúgás, vagyis a 200. gólja óta Ronaldo mindig kétszer jubilál, ami az idő előre haladtával egyre viccesebben jön ki.

200. gól: 2010. 12. 04., bajnoki, Real Madrid-Valencia 2-0 -mindkettőt ő lőtte, az első és a második gólját is nagyon megünnepelhette.

300. gól: Marca - 2012. 05. 05., bajnoki, Granada-Real Madrid 1-2, illetve 2012. 05. 13., Real Madrid-Mallorca 4-1.

400. gól: Marca - 2014. 01. 06., bajnoki, Real Madrid-Celta Vigo 3-0, a második gólja, illetve 2014. 01. 15., Spanyol Kupa, Osasuna-Real Madrid 0-2

500. gól: 2015. 09. 30., Bajnokok Ligája, Malmö-Real Madrid 0-2 - mindkettőt ő rúgta, kettős jubileum

600. gól: 2017. 06. 03., BL-döntő, Juventus-Real Madrid 1-4 - újabb dupla, újabb dupla jubileum

700. gól: Marca - 2019. 10. 12., Eb-selejtező, Portugália-Luxemburg 3-0, illetve 2019. 10. 14., Eb-selejtező, Ukrajna-Portugália 2-1

A futballban történt már hasonló korábban, például Ryan Giggs élete első profi gólját úgy érte el, hogy hozzá sem ért a labdához. Először kezdett a Manchester Unitedben, épp a Manchester City volt az ellenfél, amikor egy passz előtte elcsúszott, viszont a menteni igyekvő védőről a kapuba perdült a labda.

Giggsnek írták a gólt, bár köze sem volt a labdához. Vajában Colin Hendry öngólja volt, esetleg Brian McClairnek lehetett volna adni, akitől a beadás jött. Sőt, még az utolsó előtti védő öngólja is lehetett volna - ők mind érintették a labdát az akciónál, Giggs nem, mégis övé a találat a mai napig.

1991 05 04 Manchester United v Manchester City, Giggs első gólja a Unitedben

A csapattárson megpattanó gólra is van példa, és nem is ismeretlen játékostól, hanem Gianluigi Lentinitől, aki 1992-ben, amikor a Milan 13 millió fontért megvette a Torinótól, a világ legdrágább futballistája volt. A Sampdoria elleni hazai bajnokin találta el a csapattársa úgy a hátát, mint Ronaldo Pepéét, a labda bement, a gólt természetesen Lentininek írták be.

Gianluigi Lentini hátas gólja a Milan-Sampdorián a 92-93-as szezonban

Hogy a Marcánál mi lelte a szakembereket, amikor Ronaldo gólját elkönyvelték, nehéz megmondani, ami biztos, hogy lett egy ajándékba kapott gólja. De ha azt Pepének adja, amit itt elveszít, ott megnyer: ha nem a gól, akkor a gólpassz az övé, amit szintén elég magasan jegyeznek a futballban.