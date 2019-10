Az Everton 94. perces öngóljával tette teljessé drámáját

Az Everton közel érezhette magát első idegenbeli győzelméhez a Premier Leauge 10. fordulójában, de a Brighton elleni meccs hajrája katasztofálissá vált a liverpooli csapat számára. A Chelsea gálázott a Burnley ellen.

A Brighton a 15. percben szerzett vezetést az Everton ellen, de öt perccel később egy öngóllal már egyenlő volt az állás. A 74. percben Calvert-Lewin góljával pedig már fordított az Everton. Sokáig nem vezettek, mert a 80. percben hosszas videózás után büntetőt fújtak be ellenük. A Premier League történetének első VAR-os 11-esét aztán be is lőtte Maupay. Több szakértő, például Gary Lineker szerint nem ért büntetőt az, hogy Keane véletlenül ráállt Conolly lábára.

Az Everton aztán még ennél is nagyobb csapást szenvedett el, a 94. percben Digne próbált menteni egy beadásnál, de szerencsétlenségére saját kapuba vágta a labdát, így 3-2-es vereséget szenvedett csapata.

A Chelsea szerdán legyőzte az Ajaxot a Bajnokok Ligájában, most a bajnokságban folytatta győzelmi sorozatát, a Burnley ellen a hetedik nyertes meccsét vívta meg. Az Ajax ellen Pulisic csere volt, de beállásával életet vitt csapata játékába. Az amerikai futballista a Burnley ellen is nagyon élt, láthatóan élvezte a játékot. Az első félidőben két gólt szerzett, majd a második félidő elején is betalált. Willian találatával már 4-0-ra ment a Chelsea, ami a végére kicsit leengedett, két gólt is szerzett a hajrában a Burnley.

Premier League, 10. forduló:

Brighton-Everton 3-2 (1-1)

Watford-Bournemouth 0-0

West Ham United-Sheffield United 1-1 (1-0)

Manchester City-Aston Villa 3-0 (0-0)

Burnley-Chelsea 2-4 (0-2)

vasárnap játsszák:

Newcastle United-Wolverhampton Wanderers 15.00

Arsenal-Crystal Palace 17.30

FC Liverpool-Tottenham Hotspur 17.30

Norwich City-Manchester United 17.30

pénteken játszották: