Lewandowki megállíthatatlan, 9/9-es rekordot állított fel

A Bundesliga 9. fordulójának egyértelmű csúcspontja a Ruhr-vidéki derbi, vagyis a Schalke 04 és a Borussia Dortmund mérkőzése volt. A rangadó előtt egyik csapat sem volt kimondottan jó formában. A Schalke a Hoffenheimtől kapott ki 2-0-ra az előző fordulóban, míg a Borussia Dortmund a szerdai BL-meccsén kapott ugyanekkora verést az Intertől. Minden idők legszorosabb Bundesligájában a negyedik helyezett Dortmundot, és a hetedik helyezett Schalkét mindössze egy pont választotta el egymástól, így a szokásosnál is nagyobb tétje volt a derbinek.

Ahogy az egy német rangadótól elvárt, a csapatok most is hatalmas iramban kezdték a meccset, és az első nagy helyzetre sem kellett sokat várni. A 3. percben a Dortmund angol sztárja, Jadon Sancho lőhetett kapura a tizenhatos vonaláról, azonban a lövését a Schalke kapusa, Alexander Nübel látványos vetődéssel védte ki. Ezután a Schalke fokozatosan vette át a játék irányítását, a Dortmund játékosai többször is könnyelműen adták el a labdát, a hazaiak ezekből több kisebb helyzetig is eljutottak. Félóra alatt a Schalke négy szögletet is kiharcolt (szemben a Dortmund nullájával), és az egyik után nagyon közel jártak a vezetéshez, Salif Sane a beívelt labdát a felső lécre fejelte. Pár perccel később Suat Serdar lőtt kapufát, a Dortmund csak a szerencséjének köszönhette, hogy nem kerültek hátrányba az első félidőben.

A második félidőben sem változott a játék képe, a Schalke folyamatosan rohamozott, de a walesi válogatott csatáruk, Rabbi Matondo több ziccert is elrontott. Eközben a másik oldalon továbbra is csak Sancho lövései jelentettek veszélyt a Schalke kapujára. A 60. percben Mario Götze helyére becserélt Thorgan Hazard kezére pattant a labda a saját tizenhatosán belül, de ez ma nem ért büntetőt Felix Brych játékvezető szerint. Gól végül nem született a rangadón, aminek a Borussia Dortmund örülhet sokkal jobban.

s04-bvb

A három napon belül két kulcsjátékosát, Niklas Sülét és Lucas Hernándezt is hónapokra elveszítő Bayern München a bajnokság egyik újoncával, az Union Berlinnel találkozott. A nyáron klubrekordot jelentő, 80 millió euróért igazolt francia világbajnok, Lucas Hernandez részleges bokaszalag-szakadást szenvedett a szerdai BL-meccsen, és idén már biztosan nem fog játszani. Süle még nála is rosszabbul járt, a legutóbbi bajnokin a keresztszalagja szakadt el, így ő még a jövő nyári Európa-bajnokságról is le fog maradni.

A védelem két alapemberének kidőlése további csapás a Bayernnek, aminek védekezése idén már eddig is tragikus volt. Az utóbbi meccseiken kivétel nélkül két gólt kaptak, akár a Paderborn, a Hoffenheim, az Augsburg vagy az Olimpiakosz Pireusz volt az ellenfelük, vagyis ha Robert Lewandowski nem lenne élete formájában, akkor a góljai nélkül valahol a középmezőnyben szerénykedne csak a Bayern.

De ezúttal nem Lewandowski, hanem egy védő szerezte a Bayern vezető gólját. A 14. percben Coutinho tekert egy szabadrúgást az Union kapuja elé, a labdát Rafal Gikiewicz kapus elütötte, de éppen a tizenhatos előterében várakozó Benjamin Pavard elé, aki egy pattanás után, kíméletlen erővel bombázott az üresen hagyott kapuba, 1-0.

A megállíthatatlan Robert Lewandowski a szerencsével sem áll hadilábon, korábbi dortmundi csapattársa Neven Subotic majdnem szerelni tudta, de a labda egy másik berlini védőre, Christopher Lenz-re pattant, amivel gyakorlatilag gólpasszt adott és kihagyhatatlan helyzetbe hozta Lewandowskit, aki nem is hibázott, 2-0.

A lengyel csatárnak ez már a 13. gólja volt a bajnokságban, és ő lett az első olyan Bundesliga-játékos, aki az első kilenc forduló mindegyikén betalált.

Az 58. percben az Union lehetőséget kapott a szépítésre, Marco Fritz játékvezető, a VAR-szobában ülők javaslatára büntetőt ítélt a Berlinnek. A tizenegyest Sebastian Andersson végezte el, az alsó sarokra lőtt labdáját Manuel Neuer óriásit nyújtózva ütötte ki, majd a felpörgött labdát aztán le is húzta.

A 84. percben úgy tűnt, hogy végleg eldőlt a meccs, de a Bayern harmadik gólját a VAR érvénytelenítette. Mostanában nem múlhat el Bayern-meccs kapott gól nélkül, erről most Pavard gondoskodott, aki a tizenhatoson belül letarolta az Union csatárát, Sebastian Poltert. A második Union-büntetőt a meccsen ezúttal maga a sértett, Polter végezte el, aki nem is hibázott, 2-1. Végül ha szűken is, de a Bayern München győzni tudott a újonc ellen.

fcb-union

Magyar szempontból az SC Freiburg-RB Leipzig mérkőzés volt a forduló legérdekesebbje. A Freiburg edzője, Chrsitian Streich ezúttal sem nevezte a kezdőbe Sallai Rolandot, azonban az RB Leipzig két magyar alapembere, Gulácsi Péter és Orban Willi is a pályán volt. A helyzetek száma alapján a lipcseieknek kellett volna vezetniük egy félidő után, ehhez képest a Freiburg lepte meg őket a hosszabbításában. A fejben már talán az öltözőben járó lipcsei védők koncentrációja alábbhagyott, és a kapu előtti kavarodásban borzasztóan helyezkedtek. A teljesen szabadon hagyott Nicolas Höflernek így csak az üres kapuba kellett passzolnia a hozzá eljuttatott labdát, 1-0.

Az RB Leipzig a második félidőben sem tudott a freiburgi kapuba találni, sőt, a végén még a hazaiak növelték az előnyüket. A 90. percben a Lipcse térfelén szereztek labdát, majd kiugratták Nils Petersent, aki egyedül vezethette a labdát Gulácsi kapujára. és a végén nem is hibázott, 2-0. Petersen góljának jelentősége 3 perccel később lett még nagyobb, amikor egy szöglet után Lukas Klostermann vette be a Freiburg kapuját, de ez már túl késő volt a pontszerzéshez. A 2-1-es győzelemmel a forduló egyik legnagyobb meglepetését okozta a Freiburg. Az RB Leipzig hiába nyert a héten fontos BL-meccset a Zenit ellen, úgy tűnik még tovább tart a gyenge formájuk.

scf-rbl

Bundesliga, 9. forduló:

vasárnap játsszák:



VfL Wolfsburg-FC Augsburg 15.30

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt 18.00

A bajnokság állása: