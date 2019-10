A társak szerint vb- és BL-győztes kapusoknál is jobb volt Dibusz

Vasárnap 2-1-re nyert a Ferencváros a Fehérvár ellen idegenben, ezzel 2015 augusztusa óta először nyertek a nagy bajnoki rivális ellen. A Fradi hőse a két gólt szerző Sigér Dávid ő volt, ő viszont inkább a kapus Dibusz Dénes teljesítményét méltatta a mérkőzés után.

Éppen azt beszéltük a többiekkel, hogy [Dibusz] Dénes olyanokat véd, amilyeneket a Bajnokok Ligájában látunk, de talán Marc-André ter Stegen vagy Manuel Neuel sem mutat be hasonlókat. Nagyon örülünk neki, hogy ő áll a kapunk előtt. Habár a Fehérvár ellen is hősiesen védekeztünk, ha túljutottak az összes védőnkön, akkor szerencsére, mint máskor, most is ott volt