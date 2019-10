Jobb, ha becserélnek, akkor nem maradok le a legjobb részről

19 éves játékos is a 30 jelölt között, a Liverpoolé a legtöbb esélyes. Marozsáné is lehet a női cím.

Lionel Messi, a Barcelona futballistája jobban szereti azt, ha becserélik, mintha lecserélnék.

„Nem szeretem, ha lecserélnek. Jobban kedvelem, ha a padról szállhatok be és kevesebbet játszom, mintha lehoznának. Azért mondom ezt, mert a legtöbb meccs a végéhez közelítve dől el, vagy több lehetőséget találsz, mert egyre több ellenfeled elfárad. Jobb bejönni és ezt élvezni, mint lemaradni a legjobb részről" – mondta Messi.

Az argentin sérülés miatt később kezdte a szezont. Volt olyan meccs, amit végig padon töltött. Kétszer be-, egyszer pedig lecserélte Ernesto Valverde edző.

Lionel Messi a cserepadon

Szeptember végén a Villarreal ellen csak az első félidőben játszott, míg a Granada ellen csak a másodikban, a Dortmunddal játszott Bajnokok Ligája-meccsen pedig csak bő fél órát kapott. Ezeken a mérkőzéseken nem is volt gond, de volt már olyan, hogy Messi megtagadta azt, hogy lejöjjön a pályáról.

Messi a góllövésben is elmaradt idén korábbi teljesítményétől, de legutóbbi két meccsén már betalált. Arról is beszélt a TyC Sportsnak, hogy nem is tartja magát tipikus góllövőnek. „Jobban szeretek hátulról érkezni, többet kapcsolatban lenni a labdával, aztán helyzetet teremteni. Szeretem bevinni a 16-osra, és lőni, de nem vagyok a gólok függője."

A csatár azt mondta, hogy érzi, mikor kell játékba avatkoznia, kivárja a pillanatot. Úgy látja, már jobban olvassa a játékot, tudja, hogy mikor lehet hatékony és dönthet el meccset.