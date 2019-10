A magyar válogatott 2-2-es döntetlent játszott Ausztráliával a brazíliai U17-es labdarúgó-világbajnokságon. A magyar csapat az első félidő után még kétgólos előnyben volt, azonban – ahogy az az első csoportmeccsen Nigéria ellen is történt – a második félidőben percek alatt elolvadt az előny, de az egy pontot most sikerült megtartani.

A goianiai Estádio Olímpicóban rendezett meccset az ausztrálok intenzív letámadással kezdték, de ezzel nem tudták túlságosan zavarba hozni a magyar védőket, és Hegyi Krisztián kapust. Amint kijött a szorításból a magyar válogatott, egyből gólt is szerzett. A 14. percben Zuigeber Ákos szabadrúgása után Baráth Péter fejelt az ausztrálok kapujába, 1-0.

Hat perccel később egy büntetőből növelte az előnyét a magyar válogatott. Mester Csaba beadása egy ausztrál védő kezében akadt el a tizenhatoson belül, az egyiptomi játékvezető a visszanézés után megítélte a jogos tizenegyest, amit a Zuigeber Ákos be is lőtt, 2-0.

Az ausztrálok a második félidőt ugyanolyan intenzitással kezdték, mint az elsőt, de a magyar védekezés most is jól állt a lábán, és sikerült megakadályozni a nagyobb ausztrál helyzeteket. Egészen a 67. percig, amikor egy ausztrál szöglet után Buna Gábor kezét érintette a labda, az egyiptomi Mohamed bíró ezért is büntetőt ítélt, amit Noah Botic magabiztosan lőtt a felső sarokba, 2-1.

A 74. percben Caleb Watts lógott meg egy hosszú indítás után, zavartalanul vezethette a labdát a kapuig, a lövésébe Hegyi még bele tudott érni, de a labda így is a hálóban kötött ki, 2-2.

A hátralévő percekben mindkét oldalon kialakultak még gólhelyzetek, de egyik válogatott sem tudott már a kapuba találni, így maradt a 2-2-es döntetlen.

Nem azért kaptuk a gólokat, mert egy az egyben megvertek minket, vagy sakk-mattig kijátszották a védelmünket, hanem mert rosszul helyezkedtünk, az ellenfél pedig olyan helyen passzolta át a labdát, amire többször felhívtam a játékosaim figyelmét. A srácok kihajtották magukat, mindent kiadtak magukból, és a kezünkben volt a meccs. Ez a különbség a világbajnokság és a többi utánpótlás találkozó között: itt az ellenfél folyamatosan nyomás alá helyez minket, végig koncentrálni kell, és nagy iramban zajlanak a meccsek. Erre a hétköznapokban, a bajnokikon lehet felkészülni, máshol nem. A játékosok mindent elkövetnek, a szakmai stáb szintén,

de ilyen irammal és ellenfelekkel ezek a srácok ezen a világbajnokságon találkoznak először.

- mondta Preisenger Sándor szövetségi edző a Nemzeti Sportnak.

Az utolsó, Ecuador elleni meccs előtt nehéz helyzetben van a magyar válogatott, szerencsés esetben akár egy döntetlen is elég lehet a csoportból harmadik helyen való továbbjutáshoz, de ehhez a többi meccsnek is kedvezően kéne alakulnia. Ahhoz viszont, hogy ne kellejen számolgatni, mindenképp három pontra van szükség a dél-amerikai válogatott ellen.

A B csoport állása: