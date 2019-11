21. századi góllövőkkel törnek vissza a csúcsra

Az angol topfutball manapság már nem a Manchester Unitedból és az Arsenalból áll, mint 10-20 éve, a Premier League a Manchester Cityről és a Liverpoolról szól. A két volt csúcsklub most egy-egy ékkőre bukkanhatott, akik lassan utat nyithatnak nekik vissza a csúcs felé. Azt az utat járják, amin a Barcelona és a Real Madrid is elindult.

Az elmúlt hetekben a fiatalok ellopták a show-t a topfutballban:

a Manchester Unitedben lőtt két gólt egy 17 éves gyerek, Mason Greenwood;

a Real Madridban bemutatkozott a 18 éves Rodrygo, és másfél perc múlva a klub első 21. században született góllövőjének mondhatta magát, majd szerdán újra betalált;

hozzájuk csatlakozik az arsenalos, 18 éves Gabriel Martinelli, aki duplázott a Notthingham Forest elleni Ligakupa-, majd a Standard Liège elleni EL-meccsen, múlt héten újra betalált az EL-ben, aztán szerdán kétszer az angol Ligakupában.

A világ két végéről származnak jöttek, Greenwood angol, Rodrygo és Martinelli brazil, de közös bennük, hogy ők már a 21. században, azaz

2001. január 1. után születtek.

A barcelonás Ansu Fatiról, aki csütörtökön lett 17 éves, már beszéltünk bővebben, Rodrygót is megemlítettük, folytassuk az újak közül Martinellivel és Greenwooddal, akikre úgy is tekinthetünk, mint az angol futball válasza a Barca-Real-tehetségekre.

Wenger ment, a fiatalok maradtak

Az Arsenal 10-15 éve híres volt róla, hogy tinédzsereket kutat fel, Arsène Wenger edző a műfaj specialistájaként sorra hozta fel az első kerethez a fiatalabbnál fiatalabb, nem ritkán 18 éven aluli futballistákat. Leghíresebb neveltje Cesc Fábregas, de Jack Wilshere is hasonlóan szép karriert futott volna be, ha kevésbé sérülékeny. Carlos Vela Spanyolországban lett elismert futballista, Amerikában épp ő a legnagyobb sztár (Ibrahimovic mellett). Theo Walcott 12 évet játszott az Arsenal nagycsapatában, és még mindig csak 30, Aaron Ramsay a londoniaktól nyáron ment a Juventushoz. A legutóbbi példa Serge Gnabry, akit Wenger tett be az Arsenalba 17 évesen, és ugyan a Premier League-ben nem ragadt meg, de zseniális négyest lőtt a Bajnokok Ligájában Bayern-mezben.

Wenger tavaly nyáron több mint 20 év után elköszönt az Arsenaltól, de a tehetségek nem apadtak el, a legújabb bizonyíték erre Gabriel Martinelli. Nem annyira saját nevelés persze, mint Wenger gyerekei - bár Ramseyt már ő is 18 évesen vette -, hiszen csak idén nyáron került a klubhoz, de igen jó találatnak tűnik a brazil Ituanótól 6,7 millió euróért kihalászott támadó.

Augusztus elején 6 percre már beállhatott a Newcastle elleni Premier League-meccsen, majd szeptember végén kapott lehetőséget újra, immár kezdőként, a másodosztályú Nottingham ellen, a Ligakupában. Fejjel nyitott, lábbal folytatta a gólszerzést, nem is akármilyen felső sarkos csavarással.

A Standard ellen lemásolta mindezt, a nívós, első ligás csapattal szemben is maradt a koreográfia: gól fejjel, aztán lábbal. 181 centijével a fejjátéka már kifogástalannak tűnik, jobb lába sem átlagos, ha megnézzük a rúgott góljait.

Gabriel Martinelli, 7 meccs, 7 gól az Arsenalban

Tesztelte korábban a Manchester United és a Barcelona is, de nem szerződtették, majd a srác tavasszal hat gólt lőtt brazil felnőtt csapatában, és a nyáron 25 egyesület akarta megszerezni. Az Arsenalt választotta.

Pár hét szünet után Martinelli újabb három góllal folytatta. Múlt héten az Európa Ligában győztek 3-2-re, Martinellié volt az első angol gól, szerdán pedig a Liverpool elleni 5-5-ös Ligakupa-mérkőzésen kétszer talált be. Kiestek végül tizenegyesekkel, de ez nem változtat azon, hogy Martinellinek

7 meccsen, mindössze 405 perc alatt 7 gólja van az Arsenalban.

Született kétlábassal állna fel a United

100 százalék manchesteri nevelés Mason Greenwood, aki 6 éves kora óta játszik a Manchester Unitednél. 2007-ben igazolták le, az előző szezon vége felé már perceket adott neki Ole-Gunnar Solskjaer vezetőedző, az utolsó bajnokin kezdett is.

Aztán szeptemberben, még október 1-jei 18. születésnapja előtt Solskjaer betette az Astana elleni Európa Liga-meccsen a kezdőbe, ami jó döntésnek bizonyult: valószínű, hogy nélküle nem nyertek volna, a 17 éves mentette 1-0-ra a hazai meccset egy egyéni akcióval. És mondhatja magát a klub legfiatalabb európai kupagólszerzőjének.

Nem is lassított, a szezonban szenvedő United a Rochdale-lel meccselt a Ligakupában, Greenwood ekkor is megszerezte a vezetést, aztán az egyenlítés után tizenegyesekkel jutottak tovább. Ugye kitalálták: Greenwood berúgta a maga büntetőjét a szétlövésnél.

Greenwood is remek felépítésű, szintén épp 181 centi, és amellett, hogy veszett gyors, van egy különleges ütőkártyája: abszolút kétlábas. De annyira, hogy a volt Manchester United-futballista Clayton Blackmore még másfél éve nyilatkozta, hogy "Greenwood előtt senkit sem láttam a kevésbé ügyes lábával rúgni büntetőt vagy szabadrúgást". Greenwood elméletileg ballábas, de érdemes megnézni a két gólját, szinte tükörképei egymásnak. A büntetőt meg jobbal rúgta be, bár elméletileg ugye balos - ahogy Blackmore mondta.

A befejezéseknél az egyik legjobb, akit valaha láttam, briliánsan technikás futballista. Nem véletlenül, keményen dolgozik, mindez a folyamatos edzés és ismétlés eredménye

- dicsérte a szorgalmát is Solskjaer.

Rodrygo a kitörés küszöbén Madridban

A sztárok miatt kevésbé kerül előtérbe a Real Madridnál a 2001. januári születésű Rodrygo. Egészen fenomenális volt az antréja: az Osasuna elleni bajnokin másfél perccel azután betalált, hogy Zidane edző pályára küldte.

A 18 éves kissé különbözik Fatitól, Greenwoodtól és Martinellitől, érte ugyanis egy vagyont fizettek a nyáron, 45 millió euróért vették meg a Santostól. A klub nagy európai beszállító, innen jött Európába, a Realhoz Robinho, majd a Barcához Neymar.

Rodrygóval tehát biztosra mentek, és egyelőre a folytatásban sem csalódtak: szerdán berúgta második gólját, amikor a spanyol bajnokságban 5-0-ra verték a Leganést, ő nyitotta gólsorozatot.

Már hazájában óriási reménységnek tartották, hihetetlen számnak tűnik, de a Santosban alig 18 és fél éves koráig 80 meccset játszott és 17 gólt lőtt.

Rodrygo Gólja a Leganésnek

Elméletileg még a Real B keretéhez tartozik, Zidane nem vitte fel végleg a nagyokhoz.

A Real-támadók közül a szezonban csak Karim Benzema lőtt elegendő gólt, a nyáron 60 millió euróért a Frankfurttól vett Luka Jovicnak például 10 meccs kellett első góljához, így Rodrygónak jó esélye van, hogy csatlakozzon a nagykerethez, illetve hogy beépüljön a csapatba.

(Borítókép: Mason Greenwood, Rodrygo, Gabriel Martinelli. Grafika: Aradi László / Index)