Vitatott büntetővel dőlt el a történelmi berlini Bundesliga-derbi

89. percig gól nélküli döntetlenre állt a történelmi berlini derbi a Bundesligában – először találkozott egymással a nyugat-berlini Hertha és az első kelet-berlini csapatként az élvonalba feljutó Union Berlin, a legvégére viszont jött egy gól, méghozzá egy vitatott, videóbírós büntető után, ezzel nyert az Union.

A hazai szurkolók már megszokott módon kiváló hangulatot csináltak a mérkőzésen, a végén talán kicsit túl kiválót is, a füstbombáktól egy helyen lángra is kaptak a kerítésre tekert zászlók és molinók – pont az Union kapuja mögött a hosszabbításban –, de nem lett akkora füst, hogy megszakítsák a mérkőzést, ami még megszakítás nélkül is több mint 100 percig ment.

A derbit eldöntő gólra visszatérve, a videóbíró sokáig nézte, hogy Christian Gentner ellen a kapu fölé tartó lövés pillanatában, vagy pont utána szabálytalankodtak, de végül megadták a tizenegyest, amit a csereként beállt Sebastian Polter értékesített, városi rangadót nyerve az Unionnak.

Az 1-0-s meccs után az Union a 13., a Hertha a 11. helyen áll a Bundesligában. A 10 forduló többi szombati eredményét itt találják.

