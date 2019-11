Nem Szon törte el André Gomes lábát, hanem az ütközés Aurier-val

Borzalmas sérülést szenvedett a vasárnapi Everton-Tottenham angol bajnokin André Gomes, akit a koreai Szon rúgott fel hátulról becsúszva, majd a portugál játékos Serge Aurier-vel ütközött.

Szon kapott piros lapot a szabálytalanságért, ő okozta közvetve a sérülést, közvetlenül viszont az ütközés Aurier-vel.

Az eset annyira brutális, hogy a tévében meg sem ismételték, és nem is mutatták meg, csak egy kameraállásból, így fotókról lehet összerakni, mi is történt pontosan. Az látszik, hogy Szon becsúszását - bár kapott egy nagyot - Gomes bokája még túlélte, ki is támasztott vele - utána jött a baj.

Szon már becsúszott, megvolt a kontakt, de Gomes lába még normálisan áll

A középpályás jobb lába letapadt, és már természetelleneshez közeli állapotban állt, de ezt még kibírta volna, csakhogy jött a keresztező Aurier. A védő nem lépett rossz helyre, Gomes egyszerűen nekiesett, szinte becsúszott alá, Aurier pedig a földet érés közben maga alá temette Gomes természetellenesen álló lábát. És jött a törés pillanata.

Még itt is oké a jobb boka, bár már nem néz ki jól, ezt még megúszhatta volna

A képek alapján feltételezhető, hogy Gomes bokája nem úszta volna meg sérülés nélkül, ha nincs Aurier, de szinte biztosan nem lettek volna ennyire súlyosak a következmények.

Ez a végzetes pillanat

A 26 éves futballistát hétfőn műtik Liverpoolban, teljesen elfordult bokáját helyre kell tenni, a szalagsérülések pontos mértékéről az operáció után tudnak többet mondani az orvosok.