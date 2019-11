Pörgős BL-nap: a Dortmund 0-2-ről fordított, a Chelsea 4-4-et játszott

Borussia Dortmund-Inter 3-2

A nap rangadóját az F csoportban játszották, a meccsen leginkább az volt a tét, hogy ki érhet oda a Barcelona nyakára, amely hazai pályán csak ikszelt a Slavia Prahával. A Dortmund jogosan félhetett az Inter nagy formában lévő támadósorától, ugyanis Lautaro Martinez egy védelmi kihagyás után az 5. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek. Komoly volt a tempó az első gól után, a Dortmund volt az aktívabb, helyzeteik is akadtak, de az Inter meg életveszélyes kontrákat vezetett a fellőtt labdákból. A Dortmund a harmincadik perctől egyre nagyobb nyomás alá helyezte az olaszokat, de gólt megint csak ők kaptak: a 40. percben Candreva egy szépen felépített akció végén tette középre a labdát, Matias Vecino pedig a tizenhatosról a kapuba lőtt, 2-0-ra ment az Inter.

Ami nem ment az első félidőben a Dortmundnak, az összejött a szünet után, mert Achraf Hakimi szépített. Jöttek is ezután sorra a hazai helyzetek, csak idő kérdése volt, mikor egyenlít a Dortmund. Ez végül a 63. percben történt meg, amikor egy bedobás után Julian Brandt éles szögből a hosszúba lőtt. Az Inter kezdett elfáradni, és egyre inkább szétesni, közben a hazai csapat óriási lendülettel játszott. A nagy fordítás végül a 77. percben lett meg, amikor a remekül játszó Hakimi talált be megint, és ezzel már 3-2-re vezettek. Az utolsó percekig akadtak még lehetőségek mindkét oldalon, az eredmény viszont már nem változott. A csoportot a Barcelona vezeti 8 ponttal, mögötte hétpontos a Dortmund, az Internek négy van.

Napoli-Salzburg 1-1

Szoboszlai Dominik kezdő volt a Salzburgban, amely a Napoli otthonában igyekezett versenyben maradni a továbbjutásért az E csoportban. Az osztrák csapatnak indult jobban a mérkőzés, mert a 10. percben tizenegyest kaptak, amit ezúttal nem Szoboszlai végzett el, hanem Haaland értékesített magabiztosan. Egészen a 43. percig tartott Szoboszlaiék előnye, amikor a Napoli-támadó Lozano szépen lőtte ki a jobb alsót a tizenhatoson kívülről. A folytatásban már nem esett gól, maradt az 1-1. Szoboszlai Dominik egyébként végigjátszotta a meccset.

Liverpool-Genk 2-1

A csoport másik meccsén a címvédő Liverpool viszonylag könnyűnek ígérkező mérkőzés elé nézett az utolsó helyen álló Genk ellen. Negyed óra után meg is volt a vezetés, Wijnaldum kotorta be közelről a labdát a vendégek kapujába. Nagyon úgy nézett ki, hogy az angol csapat előnnyel megy a szünetre, azonban nem sokkal a szünet előtt jött Mbwana Samata, és egyenlített, nagyjából a semmiből. Nem volt hosszú életű a Genk előnye, mert Alex Oxlade-Chamberlain az 53. percben újra megszerezte a vezetést a Liverpoolnak, és a hazai csapat meg is tartotta az előnyt a végig. A csoportban kilencpontos Liverpool mögött a nyolcpontos Napoli a második, a Salzburgnak négy van.

Lyon-Benfica 3-1

A G csoportban elég sűrű lett a mezőny a csoportot vezető Lipcse mögött, amely a kora esti meccsen a Zenit otthonában nyert 2-0-ra. Az esti meccsen a Lyon tett egy lépést, hogy odaérjen a továbbjutást érő második helyre. A franciák Joachim Andersen fejesgóljával viszonylag korán vezetést szereztek, és még a szünet előtt sikerült növelni az előnyt. A Lyon sokáig tartotta a kétgólos előnyt, a hajrában aztán Haris Seferovic révén ugyan szépített a Benfica, de a 89. percben Traoré beállította a 3-1-es végeredményt.



Chelsea-Ajax 4-4

A játéknap legőrültebb meccsét a H csoport két továbbjutásra álló csapata játszotta. Az Ajax már a második percben vezetést szerzett a Chelsea otthonában, de Quincy Promes szabadrúgásból szerzett találatára hamar válaszolt a hazai csapat, az ötödik percben Jorginho egyenlített tizenegyesből. Az Ajaxnak ez sem vette el a kedvét, mert a 20. percben már megint náluk volt az előny, Promes ezúttal közelről fejelt a kapuba. Ezek után sem álltak le a csapatok, mert jött a nap egyik leglátványosabb gólja. Az ajaxos Hakim Ziyech nagyjából szöglettel felérő szögből végzett el szabadrúgást: a hosszú felső felé tekert, a labda a kapufáról pattant a Chelsea-kapus fejére, onnan meg a kapuba.

Úgy tűnt, hogy a második félidőben sem tudja összekaparni magát az angol csapat, mert Donny van de Beek az 55. percben már a negyedik Ajax-gólt szerezte. Aztán a 64. perctől hatalmas fordulatot vett a meccs, mert előbb Cesar Azpilicueta szépített a Chelsea-ből, majd az Ajaxból nem sokkal később egy perc alatt két embert is kiállítottak. De itt még nem volt vége, mert a Chelsea előbb büntetőből szépített, majd egy szöglet után az egyenlítés is meglett. Azpilicueta pár perccel később megint eredményes volt, viszont ezt a gólt elvették a Chelsea-től. Az Ajax végül kihúzta 9 emberrel döntetlenre, a végeredmény 4-4 lett. A forduló után a csoportban a Chelsea, az Ajax és a Valencia is hét ponttal áll.

Valencia-Lille 4-1

A Lille nagyon bekezdett a spanyol Valencia ellen a H csoport másik meccsén, ennek 25 perc után lett meg az eredménye: Osimhen nyargalt végig az ellenfél térfelén, és használta ki higgadtan a helyzetét. A spanyolok a második félidő derekán egy tizenegyessel jöttek vissza a meccsbe: Daniel Parejo panenkás büntetőjével lett 1-1. Egészen a hajráig döntetlenre álltak a csapatok, aztán a Valencia gyorsan vágott két gólt, Adama Soumaoro és Geoffrey Kondogbia is betalált két percen belül, a hosszabbításban Ferran Torres belőtte a negyediket is, így ennek egy sima 4-1-es győzelem lett a vége.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló

E csoport

SSC Napoli (olasz)-Salzburg (osztrák) 1-1 (1-1)

gól: Lozano (43.), illetve Haaland (11., 11-esből)

FC Liverpool (angol)-Genk (belga) 2-1 (1-1)

gól: Wijnaldum (14.), Oxlade-Chamberlain (53.), illetve Samata (41.)

A csoport állása: 1. FC Liverpool 9 pont, 2. SSC Napoli 8, 3. Salzburg 4, 4. Genk 1

F csoport

Borussia Dortmund (német)-Internazionale (olasz) 3-2 (0-2)

gól: Hakimi (51., 77.), Brandt (64.), illetve Martinez (5.), Vecino (40.)

FC Barcelona (spanyol)-Slavia Praha (cseh) 0-0

A csoport állása: 1. FC Barcelona 8 pont, 2. Borussia Dortmund 7, 3. Internazionale 4, 4. Slavia Praha 2

G csoport

Olympique Lyon (francia)-Benfica (portugál) 3-1 (2-0)

gól: Andersen (4.), Depay (33.), Traore (89.), illetve Seferovic (76.)

Zenit (orosz)-RB Leipzig (német) 0-2 (0-1)

gól: Demme (45+5.), Sabitzer (63.)

A csoport állása: 1. RB Leipzig 9 pont, 2. Olympique Lyon 7, 3. Zenit 4, 4. Benfica 3

H csoport

Chelsea (angol)-Ajax Amsterdam (holland) 4-4 (1-3)

gól: Jorginho (4., 71. - mindkettőt 11-esből), Azpilicueta (63.), James (74.), illetve Abraham (2. - öngól), Promes (20.), Kepa (35. - öngól), Van de Beek (55.)

piros lap: Blind (68.), Veltman (69.)

Valencia (spanyol)-Lille (francia) 4-1 (0-1)