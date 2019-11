BL: Bayern München–Olimpiakosz 0-0, Lokomotiv Moszkva-Juventus 0-0

Már nem Niko Kovac a Bayern vezetőedzője - jelentette be a klub a honlapján. A szombati 5-1-es vereség sok volt.

A Bajnokok Ligájában a csoportkör már a negyedik meccseknél jár. Szerdán a B és a D csoport egy-egy mérkőzése került 18:55-ös kezdésre. A Bayern München–Olimpiakosz Pireusz-meccsen a házigazda egy győzelemmel már tovább is juthat a legjobb tizenhatba. A Lokomotiv Moszkva–Juventuson a hazai klub a versenyben maradásért játszik.

A meccseket a Sportradar alkalmazásával közvetítjük, a lefújás után összefoglalóval jelentkezünk itt

A Bayern Münchennek eddig csak a BL-ben van jó szezonja, mindhárom korábbi csoportmeccsüket megnyerték. A negyedik győzelmükre megbízott edzővel készülnek. Miután Nico Kovacot kirúgták az Eintracht Frankfurttól elszenvedett 5-1-es vereség után, Hans Dieter Flick vezeti a csapatot. A Bayern az előző fordulóban is az Olimpiakosszal játszott, Pireuszban 3-2-re nyert, de a görögök elég sok gondot okoztak bátor támadójátékukkal. Mivel a csoport utolsó helyén állnak, ezért most is fel kell vállalniuk valami hasonlót.

A D csoportban szoros az állás, az első Juventusnak és a második Atlético Madridnak is hét-hét pontja van. Egy mai győzelemmel mindkét csapat továbbjuthat. A Juventus, ahogy az előző fordulóban, úgy most ia a Lokomotivval küzd. A torinói meccs nem volt túl egyszerű, a 77. percig az oroszok vezettek, Dybala két villanására volt szükség, hogy a Juve 2-1-re fordítson. Moszkvában is nehéz meccsre számíthat az olasz bajnok.

