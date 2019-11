Fradi-edző: Ne tegyünk úgy, mintha az ellenfél rossz csapat lenne

Rebrov edzőnek volt víziója, taktikája és szerencséje is a CSZKA Moszkva vendégeként, nagy győzelem lett a vége. Az itthoni meccs még ennél is nehezebb lesz, de fegyelmezettséggel sokáig el lehet jutni az Európa Ligában.

Szerhij Rebrov vezetőedző szerint a Ferencváros labdarúgócsapata támadó szellemben lép majd pályára csütörtökön a vendég CSZKA Moszkva elleni mérkőzésen az Európa Liga csoportkörének negyedik fordulójában.

„Féltávnál ne tegyünk úgy, mintha az ellenfél rossz csapat lenne. Az oroszok rosszabb eredményeket értek el, mint amit a játékuk alapján megérdemeltek volna" – mondta az edző riválisról.

Rebrov kiemelte, hogy látta a CSZKA legutóbbi két meccsét, melyeken legyőzte az UFA-t az Orosz Kupa nyolcaddöntőjében és 1-1-es döntetlent játszott az éllovas Zenittel a bajnokságban. Szerinte egyik meccsen sem játszott támadó felfogásban a klub.

A tréner arról is beszélt, hogy fejében már megvan a kezdő 11, de most nem volt nehéz dolga, mivel mindössze 16 bevethető játékosa van. Legfontosabbnak azt tartotta, hogy együttese képes legyen reagálni arra is, ha a moszkvaiak visszahúzódnak és arra is, ha éppen letámadnak.

„Erős bajnokság az orosz, éppen ezért az ellenfél is erős" – mondta Isael, a Ferencváros brazil légiósa, aki másfél évet futballozott a Krasznodarban.

Isael szerint az elmúlt három hétben hozzászoktak, hogy háromnaponta kell pályára lépniük, ezúttal öt nap telik el a két mérkőzésük között, így kipihenten és felkészülten várják.

„Fontos számunkra az Európa Liga, így amíg van matematikai esélyünk, addig küzdeni fogunk. Ezt a meccset meg kell nyernünk, aztán megnézzük a csoport másik találkozójának eredményét, majd annak fényében meglátjuk, mennyire érdemes harcolnunk a továbbiakban" – mondta a CSZKA edzője, Viktor Goncsarenko.

Úgy vélte, amennyiben együttese azt játssza, amit tud, akkor meglesz a jó eredmény is. Ehhez szerinte a csapatrészek közötti összjáték lesz a legfontosabb.

"Most volt két jó meccsünk, így a rosszabb eredmények után érthetően jobb a hangulat az öltözőben. Ezt kell meglovagolnunk" - fogalmazott a szakember arra utalva

A négy pontjával harmadik Ferencváros csütörtökön 21 órától fogadja a pont nélkül sereghajtó CSZKA Moszkvát, amely vereséggel már biztosan nem juthatna tovább a spanyol Espanyolt és a bolgár Ludogorecet is magában foglaló csoportból. Az előző fordulóban a Fradi idegenben verte 1-0-ra a moszkvai klubot.