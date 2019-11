Lionel Messi beszélt róla pár hete, hogy mennyire nem szereti, ha lecserélik, inkább játszik csak félórát csereként, de a meccs vége előtt lejönnie ne kelljen.

Valahogy így lehet ezzel Cristiano Ronaldo is, legalábbis ez volt az arcára írva, amikor hosszú idő után éles meccsen kellett 10 perccel a lefújás előtt elhagynia a pályát.

A Juventus-edző, Maurizio Sarri vállalta be, hogy a 81. percben, Moszkvában, 1-1-nél, a Lokomotív ellen lehozza szupersztárját. A portugál láthatóan nem örült, és a meccsen készült fotókból kiderült, valamit mutatott és mondott is Sarrinak, miközben a kispadhoz ment. Meg sem állt a tréner előtt. Az argentin Paulo Dybala állt be a helyére.

Sarri arcából ítélve Ronaldo nem épp hálálkodott, hogy nem kell tovább áznia a szakadó esőben

Ronaldo amúgy is bosszús lehetett, hosszú idő után szerzett volna szabadrúgásgólt a Juvéban, a Lokomotív-kapus bevédte lövését az első félidőben, de Aaron Ramsey a gólvonalon belerúgott a gólba tartó labdába, így elvette társa találatát.

Sarri bátor húzása egyébként bejött, a Juve a 93. percben egy csodás góllal 2-1-re megnyerte a meccset. Douglas Costa három embert cselezett ki, és szólózott be a tizenhatosra, majd Higuain sarkas kényszerítője után még egy embert befűzött a labdaátvétellel, és kötényben a kapuba gurított.

A Juventus két fordulóval a csoportmeccsek vége előtt továbbjutott a nyolcaddöntőbe a Bajnokok Ligájában.

a