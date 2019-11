A Fradi csoportellenfele KO-zott, a United is továbbjutott az EL-ben

Az Európa Liga csoportkörének negyedik fordulójából már több csapat kiharcolta a legjobb 32 közé jutást. A skót Celtic Glasgow 95. percben szerzett góllal biztosította be a helyét, míg a Fradi csoportellenfele, az Espanyol 6-0-ra ütötte ki a Ludogoretcet és ezzel már továbbjutott.

Az A csoportban a Sevilla négyből négyet nyert, gólgazdag meccsen verte a Dudelange-t. A spanyol csapat már a 36. percben 4-0-ra vezetett. A 66. percben már 5-0 volt, Munír ekkor szerezte meg mesterhármasát. A luxemburgi csapat jól hajrázott, Danel Sinani bő tíz perc alatt duplázott, de ez csak szépítésre volt elég.

A B csoportban még semmi nem dőlt el, még mind a négy csapat esélyes az első két hely valamelyikére, előnyben a ma egymással 1-1-et játszó Köbenhavn és Dinamo Kijev van. A Lugano szintén döntetlenezett, a 0-0-s meccsen két magyar is szerepet kapott, a Malmö ellen Holender Filip és Vécsei Bálint is játszott. Előbbit a 81. percben cserélték le.

A C csoportban is elkelt már egy hely, a Basel másodiknál rosszabb már nem lehet. A Getafe ellen gyorsan vezetést szerzett a svájci klub, már a 8. percben vezetett. A spanyolok büntetőből szépítettek, de végül Frei a 60. percben összehozta a győztes gólt. A másik meccsen a Krasznodar egy öngóllal került előnybe, majd 2-0-ra is vezetett, a 90. percben sűrűsödtek az események, a 94.-ben az oroszok, majd egy perccel később a törökök is betaláltak, így lett 3-1.

A D csoportban csak az biztos, hogy a Rosenborg már elszállt, az összes meccsét elbukta, most 2-0-ra kapott ki a Sportingtól. A portugál csapat vezeti is 9 ponttal a csoportot, a hétpontos Linz üldözi, ami 4-1-re verte a PSV-t úgy, hogy az ötödik percben már a hollandok vezettek egy büntetőből szerzett góllal.

Az E csoportban a Celtic jól hajrázott, 1-1es állás után a 95. percben lőtt góllal nyert a Lazio ellen, és ez a továbbjutást is jelentette. A Cluj 1-0-ra verte a francia Rennes-t, és ezzel szintén közel van legjobb 32-höz.

Az F csoportban a tízpontos Arsenal van előnyben, de a második helyért nagy lehet a harc. A Standard Liege ma eléggé lesokkolta az Eintracht Frankfurtot, a 94. percben lőtt góllal nyert 2-1-re.

A G csoport is nyitott, a Glasgow Rangers mai győzelmével hétpontos, ahogy a csoportot vezető Young Boys is.

A H csoportban az egyik hely már elkelt, az Espanyol 6-0-ra ütötte ki a kettős emberhátrányban lévő Ludogorecet. A Ferencváros mai 0-0-s döntetlenjével egy pontra van a hatpontos Ludogorectől.

Az I csoportot a Gent vezeti, ma 3-1-re verte a korábbi első Wolfsburgot, de még nem dőlt el a továbbjutás.

A J csoport is sűrű, a török Basaksehir vezet, de a két favorit a Borussia Mönchengladbach és az AS Roma. Előbbi ma 2-1-re verte az olasz csapatot.

A K csoportot a portugál Braga vezeti 10 ponttal, 3-1-re verte most a Besiktast, Paulinho tudott duplázni a meccsen. A kilencpontos Wolverhampton a 91. percben tudta legyőzni a Slovant, amiben Holman Dávid most nem kapott szerepet.

Az L csoportban nagy különbségű győzelmek születtek. A holland AZ Alkmaar ezúttal 5-0-ra verte az Asztanát (az előző körben 6-0 volt az eredmény), míg a Manchester United 3-0-ra győzte le a Partizant. A United a megszerzett három ponttal már ott van a legjobb 32-ben.

Európa-liga, csoportkör, 4. forduló:

A csoport:

APOEL (ciprusi)-Qarabag (azeri) 2-1 (0-1)

Dudelange (luxemburgi)-Sevilla (spanyol) 2-5 (0-4)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Sevilla 12 pont, 2. APOEL 4, 3. Qarabag 4, 4. Dudelange 3



B csoport:

Köbenhavn (dán)-Dinamo Kijev (ukrán) 1-1 (1-0)

Lugano (svájci)-Malmö (svéd) 0-0

Az állás: 1. Köbenhavn 6 pont (4-3), 2. Dinamo Kijev 6 (3-2), 3. Malmö 5, 4. Lugano 2



C csoport:

Basel (svájci)-Getafe (spanyol) 2-1 (1-1)

Krasznodar (orosz)-Trabzonspor (török) 3-1 (2-0)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Basel 10 pont, 2. Getafe 6 (4-4), 3. Krasznodar 6 (6-8), 4. Trabzonspor 1



D csoport:

LASK Linz (osztrák)-PSV Eindhoven (holland) 4-1 (0-1)

Rosenborg (norvég)-Sporting Lisboa (portugál) 0-2 (0-2)

Az állás: 1. Sporting 9 pont, 2. Linz 7, 3. PSV 7, 4. Rosenborg 0



E csoport:

CFR Cluj (román)-Rennes (francia) 1-0 (0-0)

SS Lazio (olasz)-Celtic Glasgow (skót) 1-2 (1-1)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Celtic 10 pont, 2. Cluj 9, 3. Lazio 3, Rennes 1

F csoport:

Standard Liege (belga)-Eintracht Frankfurt (német) 2-1 (0-0)

Vitória SC (portugál)-Arsenal (angol) 1-1 (0-0)

Az állás: 1. Arsenal 10 pont, 2. Standard Liege 6 (5-7), 3. Eintracht Frankfurt 6 (4-6), 4. Vitória 1

G csoport:

Glasgow Rangers (skót)-FC Porto (portugál) 2-0 (0-0)

Feyenoord (holland)-Young Boys (svájci) 1-1 (1-0)

Az állás: 1. Young Boys 7 pont (6-4), 2. Rangers 7 (5-3), 3. Feyenoord 4 (3-4), 4. Porto 4 (3-6)

H csoport:

Espanyol (spanyol)-Ludogorec (bolgár) 6-0 (3-0)

Ferencváros-CSZKA Moszkva (orosz) 0-0

Az állás: 1. (és továbbjutott) Espanyol 10 pont, 2. Ludogorec 6, 3. Ferencváros 5, 4. CSZKA Moszkva 1

I csoport:

VfL Wolfsburg (német)-Gent (belga) 1-3 (1-0)

Olekszandrija (ukrán)-St. Etienne (francia) 2-2 (0-1)

Az állás: 1. Gent 8 pont, 2. Vfl Wolfsburg 5, 3. St. Etienne 3, 4. Olekszandrija 3



J csoport:

Borussia Mönchengladbach (német)-AS Roma (olasz) 2-1 (1-0)

Wolfsberg (osztrák)-Basaksehir (török) 0-3 (0-0)

Az állás: 1. Basaksehir 7 pont, 2. Borussia Mönchengladbach 5, 3. AS Roma 5, 4. Wolfsberg 4



K csoport:

Wolverhampton Wanderers (angol)-Slovan Bratislava (szlovák) 1-0 (0-0)

Braga (portugál)-Besiktas (török) 3-1 (2-1)

Az állás: 1. Braga 10 pont, 2. Wolverhampton 9, 3. Slovan Bratislava 4, 4. Besiktas 0



L csoport:

Manchester United (angol)-Partizan Beograd (szerb) 3-0 (2-0)

Asztana (kazah)-AZ Alkmaar (holland) 0-5 (0-1)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Manchester United 10 pont, 2. AZ Alkmaar 8, 3. Partizan Beograd 4, 4. Asztana 0