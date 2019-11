Áradozik az edzője Szoboszlairól: A Napoli ellen szuper volt

Szoboszlai Dominik a Salzburg utóbbi hat bajnoki mérkőzése közül csupán kettőn játszott, az edzője szerint azonban ennek nem az az oka, hogy elégedetlen lenne vele. A Salzburg pénteki sajtótájékoztatóján többször is szó esett a magyar válogatott focista mellőzésének kérdéséről.

Szoboszlait például megkérdezték, mennyire elégedett az idénybeli teljesítményével: "úgy érzem, tudok ennél jobban is játszani, de a profi labdarúgásban előfordul, hogy kell egy kis idő, hogy javuljanak a dolgok. Nem most vagyok a legjobb formámban, többször nem a mérkőzés elejétől játszottam, de mindig csináltam a dolgomat, amikor lehetőséget kaptam. Szerintem már sokkal jobban megy a játék, és ennél is jobb lesz” – idézte őt az Nso.hu.

Az edző, Jesse Marsch erre úgy reagált, hogy megérti, ha egy játékosa nem mindig veszi jó néven a rotációt, vagyis hogy többször kell kispadon ülnie.

Nagy keretünk van, sok jó játékossal. Szoboszlai nagyon jó játékos, majdnem mindig jól is játszott, szóval gyakran szeretne játszani, csakúgy, mint a többiek. Azonban fontos, hogy legyen egyfajta egyensúly a csapatban.

Szoboszlait így dicsérte: "a Napoli ellen szuper volt. Önbizalommal játszott, jó döntéseket hozott a pályán."