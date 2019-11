Fellökte az ellenfél edzőjét a futballista

A 95. percben járt vasárnap este a Freiburg-Frankfurt Bundesliga-meccs, 1-0-ra vezettek a hazaiak, amikor a Frankfurt jutott bedobáshoz, a hazai kispad közelében. David Abraham szaladt ki elvégezni a partdobást, hogy legyen még esélyük egy támadásra. A labda a freiburgi edzőhöz, Christian Streichhoz pattogott volna, de ő nem állította meg, látványosan elengedte, hogy minél később dobhasson a Frankfurt. Kicsit aztán jobbra is lépett, hogy biztosan Abraham útjába kerüljön.

Streich készült a kontaktra, kissé kitette a vállát, ha esetleg összeérnek, védekezhessen, ám a játékos akkora lendülettel jött, hogy egyszerűen letarolta a trénert, aki látványosan hátraesett.

A freiburgi kispad egy emberként ugrott Abraham után, és csak amiatt nem tudták elkapni, mert inkább egymást lökték fel a nagy igyekezetükben. Mire elérték volna, pár pályán lévő társuk kapcsolt, hogy jobb lesz megakadályozni a lincselést, és inkább védte a sajátjaitól Abrahamot.

A lökdösődés azért nem maradt el, szinte mindenki belekeveredett, aki a pályán vagy annak közelében volt, de végül egész gyorsan rendeződtek a körülmények. Abrahamot egyből pirossal kiállította a bíró, míg a hazaiaktól a már lecserélt Vincenzo Grifónak adott piros lapot.

Senki nem sérült meg, az edző is hamar felállt, sőt, ki is békült Abrahammal, valószínűleg tudta, ő sem volt ártatlan. Maradt az 1-0, a hazai győzelemből a magyar válogatott Sallai Roland 76 percnyi játékkal vette ki a részét, már ő is a kispadon volt, amikor az incidens történt.

