Dárdai a főszereplője a Bundesliga nagy edzőpókerének

Két német klub is megvált a válogatott szünet előtt az edzőjétől, a Mainz a 16., osztályozós helyen áll, míg a Köln eggyel lejjebb, már kieső.

Mindkét csapatnál felmerült megmentőként Dárdai Pál neve - legalábbis a német sajtó ettől írt. Azt is tudni vélték, hogy a kölniek Berlinbe mentek tárgyalni, hiszen a magyar edzőt szerződés köti a Herthához, a klubbal is meg kell egyezni, hogy elvihetik-e. A Hertha jelenleg is fizeti Dárdait, hiszen még tavaly januárban hosszabbított vele, aztán pár rosszabb meccs után áprilisban arról egyeztek meg, hogy a nyártól új edző érkezik a kispadra.

A helyzet pikantériája, hogy a Hertha sem áll jól, az elmúlt három meccsen veszített Ante Covic csapata, így a tizenkettedik helyre sodródott. A berlini drukkerek valamelyest el is pártoltak a csapattól, de ők a Bayerntől menesztett Niko Kovacot is szívesen látnák, aki valaha volt a klub játékosa.

A Mainz és a Köln is lépéskényszerben van, mert hétfőn már az új edzőnek kellene edzést tartania.

Úgy hírlik, Dárdai nemet mondott a Kölnnek, így a klub Bruno Labbadia és Markus Gisdol felé vette az irányt. A német Sky azt írta, Dárdai és Gisdol között dől el, melyik tréner lesz a befutó.