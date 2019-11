Az uruguayi kapitány örül, hogy megismerhette az országot

Uruguay 72 éves kapitánya, Oscar Tabarez úgy értékelt, hogy intenzív és kiegyenlített meccs volt, mindkét fél a maga stílusában játszott.

„Az első félidőben jól játszottunk, lendületesen. A magyarok harcoltak az eredményért. Volt egy pillanat, amikor nehézségek elé állítottak bennünket. Elégedetten és hálásan távozom, hogy megélhettem a Puskás Aréna átadását. Nagyra értékelem, hogy kaptam egy korabeli 10-es mezt a nevemmel ellátva, mert abban annak idején Puskás játszott. Örülök, hogy megismerhettem ezt az országot, sok sikert, és jó munkát kívánok.”

Mindkét csapatnak kötelezettségei vannak a jövő hét elején, ezért a második félidőben már nem volt az igazi a játék.

Játékosokat keres a vb-selejtezőkre, a 19 éves Rodriguez is ilyen, aki szép gólt lőtt. Annak idején Cavani és Suarez is fiatalon került be a nagyokhoz.

"Megszeppenten, ijedten kezdtünk, ahogy Horvátországban. Ennek Walesben nem szabad megtörténnie. Nem lesznek ilyen nagynevű játékosok, de forró lesz a hangulat, kell majd a megfelelő hozzáállás, és az első pillanattól a megfelelő kvalitás. Walesben úgy kell lehozni a meccset az első perctől, ahogy itt a 20. perc után teljesítettünk" - ezek már Marco Rossi szavai voltak.

A kapitány szerint Szalai Attila és Nagy Zsolt pozitívan mutatkozott be, utóbbi nem fél a párharcoktól, gyors és erős, pozitív a véleménye róla, de Cardiffban játszatni fogja.

Baráth Botondot azért cserélte le, mert kisebb húzódást érzett. Ha valami rossz történik a pályán, mindig a védősorban.

"Kórházban vannak a védőim, így Nagy Zsoltot fogom játszani a védelem bal oldalán."

Rossi megköszönte a magyar szurkolóknak, hogy jelenlétükkel segítették a csapatát. Gera Zoltán búcsúztatása pedig élete egyik legmeghatóbb pillanata volt.